Abogado de la empleada de los jubilados asesinados: "salió corriendo cuando vio los cuerpos"

Mientras una tercera fiscal se sumó al equipo de investigadores en la causa por el doble homicidio de los dos jubilados ocurrido en Vicente López, el defensor de la empleada doméstica acusada de ser la entregadora pidió la ampliación de la indagatoria para sostener que es inocente, según reveló en exclusiva a cronica.com.ar.

Los autores materiales escaparon con 1,5 millones de pesos, 10.000 dólares, diamantes y lingotes de oro. El fiscal general de San Isidro, John Broyad, sumó al equipo que ya estaba conformado por los fiscales Martín Gómez y Alejandro Musso, a Marcela Semería.

"Ella tenía una relación excelente con sus empleadores, de hecho, iba a seguir trabajando para ellos en el departamento al que se estaban por mudar", dijo Hugo López Carribero defensor María Ninfa “Nina” Aquino, única detenida por el doble crimen de José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72).

"Ella es una mujer que tiene mucho miedo a los muertos, por esos las contradicciones que dicen que tuvo. Salió corriendo cuando vio los cuerpos", dice el defensor. Fue la empleada de 64 años quien encontró al matrimonio asesinado a balazos dentro del auto en el garage de la casa el jueves pasado.

Aquino ya fue indagada el viernes, asistida por un defensor oficial, presentó un descargo por escrito en el que negaba la imputación.

"Ella va contestar todas las preguntas. No tiene nada que ver con el crimen. No le llamó la atención que la casa estuviera desordenada porque estaban el marco de una mudanza. De ninguna manera puede ser un elemento de cargo", considera el abogado. “Mi clienta es inocente. La metieron presa para investigarla en vez de hacer a la inversa", sostiene López Carribero.

Aquino está imputada como “partícipe necesaria” de un "robo y homicidio agravado criminis causa". "No se sabe quiénes son los autores, se dijo en los medios que estaban investigando a los hijos, pero de eso en el expediente no hay nada", dice el abogado. En cuanto al monedero que estaba en poder de la mujer y sería en el que se guardaban las llaves de la caja de seguridad de la casa que fue vaciada, el defensor sostiene: "Ella dice que se lo regaló la señora en función de su buen trabajo. Los hijos del matrimonio dijeron que podía ser que su madre guardara las llaves ahí, pero no están seguros".

“Este acontecimiento delictivo no podría haberse llevado a cabo sin la participación necesaria de María Ninfa Aquino, quien franqueó a los autores materiales el ingreso a la finca mencionada, así como la información respecto de los movimientos de los residentes de la misma y los elementos de valor existentes en ella”, dice la imputación de los fiscales.

"A quién entregó la información, no lo saben. Cómo hacen el pacto, no lo saben. Cómo entregó la información, no lo saben. No hay nada en el teléfono de ella que la involucre con la entrega de información o acceso a la vivienda", afirma el abogado.

"Doce años trabajó con ellos sin ningún inconveniente, de hecho, como decía, iba a seguir trabajando con ellos", agrega López Carribero, que una vez que su clienta declare va a pedir el cese de la detención por "falta de elementos probatorios".

Fueron los hijos de la acusada los que contrataron al abogado, que con quien más dialogo matiene es con la hija de la mujer que es policía.

Aquino está detenida en la comisaría de la mujer, donde recibe la visita de sus hijos. Está muy angustiada por las muertes de sus jefes y pasa gran parte del día llorando.

INVESTIGACION

La hipótesis de los investigadores es que el matrimonio Del Río fue abordado luego de que la mujer regresara de hacer unas compras a un supermercado, las bolsas quedaron arriba del auto, o que alguien les dio una copia de la llave.

Hallaron un disparo en uno de los livings de la casona, que atravesó un almohadón, quedó incrustado en el piso de parquet. Sospechan que antes de ser asesinados en el auto, las víctimas estuvieron varias horas siendo intimidadas.

Las víctimas estaban sentadas con los cinturones de seguridad colocados en los asientos delanteros del Mercedes Benz E350, la mujer del lado del conductor con un tiro en la cabeza y el hombre como acompañante con tres disparos.