Abrieron inscripciones para participar de las Juegotecas Comunitarias

Son espacios gratuitos y los interesados deben acercarse a los Centros de Promoción Barrial de Máximo Abásolo, Don Bosco, 30 de Octubre y Diadema.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, lanzó una nueva edición de Juegotecas Comunitarias, un programa que promueve el juego como herramienta fundamental para el desarrollo integral de la niñez.

La iniciativa se desarrollará en distintos Centros de Promoción Barrial (CPB), brindando espacios de encuentro, recreación y aprendizaje para chicos de entre 3 y 15 años, con propuestas adaptadas a cada grupo etario. Estos espacios no solo fomentan el juego, sino también la inclusión, la socialización y el desarrollo de habilidades emocionales y cognitivas en un entorno cuidado.

El director de Juegotecas Comunitarias, José Perrone, indicó que “dentro de estos espacios los niños podrán encontrar juegos, deportes, actividades lúdicas, recreativas y de expresión tales como baile, canto y más”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y se invita a las familias a acercarse a los CPB que presentan la propuesta para sumar a sus hijos a estas actividades gratuitas que fortalece el tejido comunitario en cada barrio.

“La propuesta tiene una excelente recepción familiar; con el tiempo fue consolidando el interés constante de los vecinos por estas actividades recreativas, ya que además de los talleres para niños en edad escolar el programa incluye jornadas de juego familiar en jardines maternales para concientizar sobre el desarrollo infantil”, sostuvo Perrone.

En este marco, el director explicó que “también trabajamos de manera articulada con juegotecas familiares en jardín maternal una vez por mes, donde participan las seños, los niños y sus familias en el abordaje de la experiencia lúdica, familiar y, sobre todo, la concientización en la importancia del juego en el desarrollo de las infancias”.

SEDES E INSCRIPCIONES

Las inscripciones pueden realizarse en los siguientes CPB, presentando el DNI del niño o niña, de lunes a viernes de 9 a 14 horas:

Máximo Abásolo: Ofrecerá encuentros los martes de 10 a 12 horas para edades de 6 a 13 años y de 13 a 15 horas para niños de 3 a 5 años con asistencia de un referente familiar. Dirección: Alfredo Adjuar 3500-4500.

Don Bosco: Desarrollará sus actividades los miércoles de 10 a 12 horas para niños de 6 a 9 años y de 13 a 15 horas para chicos de 9 a 15 años. Dirección: Base Matienzo N° 823.

30 de Octubre: Orientado a niñas y niños de 6 a 13 años, contará con su espacio, los lunes de 13 a 15 horas. Dirección: Félix Vega N° 365 (esquina con Edmigio Ramos).

Diadema: Las actividades se llevarán adelante los jueves de 10 a 12 para niños de 6 a 9 años y de 13 a 15 horas para chicos de 9 a 15 años. Dirección: Colhue Huapi 321.