El Consejo Provincial de Educación de Neuquén concluyó el sumario administrativo y aplicó la sanción máxima a Feliciano Ramírez, tras comprobarse que acosó a una estudiante menor.

Acosó a una alumna y se justificó diciendo que "solo fue un mimo"

El Gobierno de la provincia del Neuquén dispuso la expulsión definitiva del portero escolar Feliciano Ramírez, luego de que el Consejo Provincial de Educación (CPE) concluyera el sumario administrativo iniciado en su contra por un caso de acoso a una alumna del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N°57 de San Martín de los Andes.

Según consta en el expediente, Ramírez había sido separado preventivamente de su cargo el 31 de octubre de 2023, tras la denuncia de una estudiante menor de edad. En junio de 2025, la investigación administrativa llegó a su etapa final y resolvió aplicar la sanción máxima dentro del sistema educativo provincial: la cesantía definitiva.

La situación se originó a partir del relato de la alumna, quien describió que el trabajador la invitó a subir a su camioneta, le entregó dinero y la tomó del brazo para intentar besarla. Las autoridades escolares intervinieron de inmediato, acompañaron a la menor a radicar la denuncia y recogieron testimonios que respaldaron su relato, permitiendo avanzar con el sumario.

Durante su declaración, Ramírez admitió haber tenido contacto físico con la estudiante, aunque intentó minimizarlo afirmando que “solo fue un mimo”. Sin embargo, los auditores del CPE concluyeron que su accionar fue “incompatible con los deberes del cargo”, calificándolo como una falta gravísima que ameritaba su expulsión del sistema educativo, según informó el medio Realidad Sanmartinense.

“La conducta desplegada por Feliciano Ramírez acarrea responsabilidad administrativa disciplinaria, resultando incompatible con los preceptos normativos que regulan su desempeño laboral”, expresa la resolución oficial que formaliza la cesantía.