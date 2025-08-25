Actor argentino denunció haber sufrido acoso y violencia laboral en España

El actor contó en Almorzando con Juana Viale que sufrió acoso por parte de una compañera de elenco en una serie de Netflix y que, tras nueve meses de trabajo, fue reemplazado. La experiencia lo llevó a atravesar una crisis personal y profesional.

Benjamín Alfonso realizó una fuerte denuncia este domingo en Almorzando con Juana Viale (eltrece) al relatar uno de los momentos más difíciles de su carrera: su paso por el rodaje una serie española de Netflix estrenada en 2020.

“Fue básicamente acoso en mi contra. Fue muy fuerte, horrible”, comenzó el actor, quien recordó que viajó a España lleno de expectativas y terminó enfrentándose a un clima hostil dentro del equipo de trabajo.

Según relató, durante los nueve meses de filmación atravesó situaciones de acoso por parte de una actriz del elenco, incluso fuera del set. “Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no. Se da por sentado que tiene que bancar todo. Recibía llamados a cualquier hora, estaba en pareja y no les importaba”, explicó.

La incomodidad se intensificó en escenas de intimidad que, según contó, no siempre estaban pautadas de antemano. Pese a cumplir con sus compromisos y descartar proyectos en la Argentina, al terminar el rodaje le informaron que sería reemplazado. “Me dijeron: ‘No hay piel con esta persona’. Ella había dicho que el problema era yo y terminó convenciéndolos”, señaló.

El golpe profesional tuvo consecuencias en su vida personal. Alfonso bajó 13 kilos por no poder procesar los alimentos, atravesó la pandemia en soledad en España, se separó de su pareja y perdió a un amigo cercano que intentaba ayudarlo. “Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mis amigos y me quedé prácticamente solo”, reconoció.

Hoy, varios años después, asegura que puede hablar del tema con mayor serenidad gracias al trabajo personal y a la contención que encontró en el teatro. “Recién ahora puedo contarlo. El miércoles tuve una clase de teatro muy buena y ahí pude sacar mucho de todo esto”, concluyó con una sonrisa.