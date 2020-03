Actrices y músicas se sumaron al "pañuelazo" con fuerte dimensión estética

Integrantes del colectivo Actrices Argentinas enfatizaron que, si bien por su naturaleza tienen la posibilidad de amplificar las demandas del movimiento de mujeres y disidencias, a la vez registran enormes resistencias en su propio ámbito de trabajo.

“Las cámaras empresariales de nuestra industria, salvo de la del teatro, se han negado hasta a firmar una simple acta compromiso para sentarse a dialogar sobre nuestras demandas en relación a futuras paritarias. Así que es enorme todo lo que resta por hacerse, todo lo que hay por avanzar”, reflexionó Natalia Badgen, actriz y activista.

Además, enfatizó que “la pelea por el aborto es fundamental porque fue la reivindicación que motivó la fundación de nuestra colectiva. Nosotras además tenemos por delante muchas discusiones, por ejemplo cómo deben ser las escenas de violencia y acoso, la regulación de los casting… hay una serie de demandas que se dan en paralelo con los avances de la lucha social”.

Julia Catalá, también integrante de Actrices Argentinas, que tuvo su punto de encuentro sobre la calle Hipólito Yrigoyen, aclaró que a pesar de la visibilidad ganada, en especial luego de la denuncia pública de Thelma Fardín, “se trata de un colectivo más dentro del movimiento”.

“Estamos en medio de un proceso dinámico y hoy el punto determinante es reimpulsar el proyecto en el Congreso. Ese avance a la vez más a impulsar a otras demandas”, puntualizó.

El colectivo Actrices Argentinas, formado en 2018 al calor del lema de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, emitió un comunicado en el que afirmó que “el aborto legal es una deuda de la democracia” y llamó a los legisladores a votar con responsabilidad y no a partir de “creencias personales”.