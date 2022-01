Actriz de Cebollitas dice que la echaron por no aceptar tener sexo

El programa Cebollitas consiguió muchos éxitos en el pasado pero todo eso se convirtió en una gran polémica en el presente, con amenazas de muerte y una nueva fuerte denuncia: una protagonista fue despedida por no aceptar tener sexo.

Laura Santana, “Mariana la maestra” en Cebollitas, contó que fue acosada sexualmente en la tira juvenil.

“Yo tenía 21 años cuando trabajé en Cebollitas. Yo podía llegar a ver gritos, maltratos y destratos a los chicos que tampoco es cómodo porque uno se incomoda. Está el miedo de no saber qué hacer y perder el trabajo. Qué lástima que no era madre en ese momento porque tiene otra fortaleza para hablar de un niño", afirmó Santana en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

"Hablo de miedo y adrenalina porque hubo una persona de mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, entraba al piso y yo me descompensaba”, agregó.

“Yo me podía quedar sin trabajo y me quedé sin trabajo. Era una persona que me llamaba por teléfono, me invitaba a salir, decía que sí, me hacía la tonta, cuando la producción lo armé. Trataba de evitarlo de la mejor manera para que no se ofenda y no se enoje y no se sienta frustrado. Con quien era mi novio en ese entonces, hoy es mi marido, hacíamos estrategias", explicó luego.

Y añadió: "Hasta que un día no hubo opción y me habló muy directamente. Me dijo que quería estar conmigo antes que me case. Yo me casaba en diciembre y tuve que decirle que yo no quería, que no es mi forma de buscar trabajo y me quedé sin trabajo de un día para el otro; la maestra desapareció y ahí hay abuso de poder, amenaza encubierta, miedo de parte mía y no sabes qué hacer”.

“Yo no tuve que renunciar, yo me quedé sin trabajo, no escribieron más mi personaje. Si hubiera seguido en Cebollitas esta persona me hubiera arrinconado, no sé pero su mirada y de venir a hablarme. El límite fue decir que no y me remito a los hechos. Esta persona tenía mucho poder. No estaba bueno. A mí las piernas se me debilitaban cuando me veía. Yo tenía 21 años y el peor momento era el día a día de quedarme sin trabajo. En ese momento no tuve miedo de que me ataque sexualmente porque era una persona inteligente. Yo tenía la precaución de nunca quedarme sola”, completó.

“Nunca se lo dije a nadie, salvo a mi pareja. Cualquier cosa podría ser un problema, yo era un problema en ese momento si traía problemas. Estar quejándote de una persona que estaba por arriba de todo… ¿quién va a hacer justicia por vos? ¿Quién va a visibilizar esto? Eramos muchos adultos ahí pero ¿quién salta, quién se queda sin trabajo? Yo creo que la sanación se da cuando no te da bronca lo que pasó y todavía me sigue generando bronca. Si veo a esa persona, digo, por culpa tuya me quedé sin trabajo, era chica y hoy lo resolvería de otra forma. Pienso en lo de los chicos y sé que es una forma de sanar lo que hacen. Son adultos que están defendiendo a su niño, ojalá todos podamos sanar los traumas de la infancia", puntualizó.

Ante la consulta sobre quién era su acosador, sentenció: Ni mamada te voy a decir quién era esa persona y dónde trabajaba, sí te puedo decir que me acuerdo que al poco tiempo de quedarme sin trabajo pedí una reunión con otra persona y le conté lo que pasó, y me dijo ´¿por qué no te acostaste?´. Estamos hablando de otro momento, de otra época y otras reglas”.

"Me parece que me volví a encontrar a esta persona haciendo otros laburos pero tengo la sensación de que sí. Me lo decís y me genera cosas feas. Jamás me dijo nada frente a frente, todo era por teléfono. Pero una vez que me fui del trabajo no tuve más contacto. Creo que me lo cruce y sé que estaba haciendo en ese momento. Yo me quedé sin trabajo por no tener sexo, por no acceder a no acostarme con alguien que tenía mucho poder en el programa”, concluyó.