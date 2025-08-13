Acuerdo con universidades para finalizar proyecto ejecutivo del acueducto

El gobernador Torres suscribió distintos convenios para ejecutar tareas de ingeniería y verificación de estudios hidráulicos en las estaciones de bombeo Valle Hermoso y Cerro Dragón.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recibió este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las máximas autoridades de dos universidades nacionales y suscribió diversos acuerdos para avanzar en el proyecto ejecutivo de la obra del acueducto que permitirá remediar históricos problemas de escasez de agua en la zona sur de la provincia. “No vamos a parar hasta resolver una situación que afecta a miles de vecinos de la región”, apuntó el mandatario, y anticipó que en los próximos días se licitará la primera etapa de “la obra más importante de la provincia, olvidada durante décadas por gestiones anteriores”.

Los acuerdos fueron suscriptos esta mañana entre el titular del Ejecutivo chubutense, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. Además de otros funcionarios, participaron de la reunión el decano de la Facultad Regional La Plata de la UTN, Luis Ricci; su par de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Marcos Actis; y el director del Laboratorio de Hidromecánica de la misma institución, Sergio Liscia.

“Después de décadas de postergaciones, vamos a poder garantizar de una vez por todas el acceso a algo tan básico como es el agua y solucionar uno de los problemas más importantes de Comodoro Rivadavia”, manifestó el gobernador.

Asimismo, Torres puso en valor el “rol de las universidades públicas del país en este objetivo de sacar a la Argentina y al interior productivo adelante”, y destacó el trabajo articulado entre el Estado Provincial y las distintas instituciones académicas en la concreción de programas y proyectos que “contribuyen al crecimiento de Chubut”.

UN COSTO DE 150 MILLONES DE DOLARES

La obra, cuyo costo de 150 millones de dólares fue aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), brindará una solución integral al acceso de agua potable en Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, garantizando el suministro continuo para más de 286 mil habitantes.

La obtención de dicho crédito será destinada al financiamiento del Programa Sistema de Acueductos Sostenible de Chubut, asegurará el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, mejorará la eficiencia y potenciará las condiciones para el desarrollo sustentable de la región.

Los acueductos entre el Lago Musters y Comodoro Rivadavia, construidos en 1966 y 1999 respectivamente, operan en paralelo para transportar agua potable hasta los centros de distribución.

Con una extensión de más de 200 kilómetros, los estudios técnicos realizados en los últimos años determinaron la necesidad de optimizar ambos. Para ello se ejecutarán obras de infraestructura que incluyen la construcción de una nueva conducción de aproximadamente 41 kilómetros de longitud, una nueva línea de alta tensión, dos reservorios de agua y la rehabilitación de estaciones de bombeo, entre otras intervenciones.

ESTUDIOS HIDRAULICOS

Durante el encuentro desarrollado en la representación oficial de la provincia en Capital Federal, el gobernador firmó un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) destinado a promover el desarrollo de actividades conjuntas de cooperación e investigación en diferentes proyectos de interés común.

Con ese propósito, se suscribió un acuerdo específico con responsables de la Facultad de Ingeniería para desarrollar la “verificación de estudios hidráulicos del Acueducto Lago Musters – Comodoro Rivadavia”.

Dicho trabajo incluirá la evaluación del funcionamiento hidráulico del nuevo tramo de acueducto entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso, la verificación del funcionamiento hidráulico de las estaciones de bombeo rehabilitadas y de las cisternas de almacenamiento en Cerro Arenales, y la evaluación del funcionamiento hidráulico en régimen permanente y transitorio del acueducto completo.

Asimismo, el mandatario firmó un acuerdo marco de colaboración con la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el objetivo de profundizar el trabajo articulado entre el Estado Provincial y la institución académica, brindar mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información científica y técnica; y coordinar estudios, propuestas y proyectos específicos.

En ese contexto, se suscribió un convenio específico destinado a instrumentar mecanismos de colaboración para la realización de ingeniería básica de los motores eléctricos y de la instalación eléctrica necesaria para lograr el reemplazo de las máquinas de impulso de las motobombas existentes en las estaciones de bombeo Valle Hermoso y Cerro Dragón, en el marco del Proyecto Sistema de Acueductos Lago Musters/Comodoro Rivadavia.