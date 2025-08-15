Capacitación interna sobre "Régimen Inmobiliario"

Se busca avanzar en la modernización institucional y en el fortalecimiento del régimen inmobiliario municipal.

El ciclo de capacitaciones se compone de cinco jornadas orientadas a conceptos y prácticas de derechos reales y del dominio público/privado de la tierra estatal. El objetivo es mejorar la gestión y la atención al ciudadano.

La actividad está a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial que depende de Carlos Jurich. El ciclo de capacitación en Régimen Inmobiliario, dictado por la escribana María Laura Szymanski y el ingeniero agrimensor, Guillermo O’Connor, comenzó este jueves.

Además, participó el subsecretario de Tierras, Bruno Hernández, en su rol de nexo para la articulación entre las distintas áreas técnicas pertenecientes a las unidades territoriales.

En referencia a la propuesta formativa, Jurich señaló que es necesario avanzar en un marco de modernización institucional y de fortalecimiento del régimen inmobiliario municipal, al sostener que “debemos continuar formando a nuestros servidores públicos. La capacitación de recursos humanos, tanto para el sector público como para el sector privado de la ciudad, es fundamental para seguir actualizando los conocimientos”.

Asimismo, en alusión al ciclo de capacitaciones compuesto por cinco jornadas, con foco en mejorar la gestión y la atención al ciudadano, añadió que “buscamos reforzar la seguridad jurídica y la atención de las unidades de tierras, abarcando de forma práctica el régimen de dominio público y privado de la tierra del Estado”.

La iniciativa, que contará con disertantes de alto nivel, tiene como eje generar un impacto para la comunidad en lo relativo a mayor eficiencia, transparencia y seguridad jurídica en trámites de tierras, acompañando una agenda de ordenamiento territorial coherente con las necesidades de la población.

Quienes deseen acceder a más información y a las agendas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la Subsecretaría de Tierras, podrán hacerlo ingresando a las redes sociales: @TierrasComodoro