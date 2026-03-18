Hernández: "Estamos recuperando 12 lotes mensuales que estaban sin uso"

Así lo manifestó secretario de Ordenamiento Territorial, quien hizo hincapié en la importancia de avanzar en el recupero de tierras, la entrega de lotes con servicios y las medidas concretas que se han tomado desde el área contra usurpaciones.

En alusión al contexto de fuerte demanda habitacional, hizo referencia el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, al sostener que el Municipio de Comodoro Rivadavia avanza con una política activa de recupero de terrenos y ordenamiento urbano, un proceso que “viene desde hace tiempo” y hoy muestra resultados concretos. “Ya veníamos con un programa de recupero inmediato sobre lotes abandonados, más o menos con un tiempo entre los 5 y los 10 años”, señaló.

Según detalló, la Ordenanza establece un plazo de cinco años para construir desde la preadjudicación. De no cumplirse, el terreno vuelve al Estado. “En un contexto de crisis habitacional, desde el Estado Municipal estamos recuperando entre 10 y 12 lotes mensuales que estaban sin uso. Hay meses que esa cuenta merma, pero generalmente andamos en ese número. Y muchas veces son los mismos lotes que se vuelven a recuperar, porque la gente no llega ni siquiera a limpiarlos”, explicó.

La entrega de lotes con servicios: “Es innegociable”

Uno de los ejes centrales de la gestión, es la entrega de terrenos con infraestructura básica. Hernández fue contundente al respecto: “Todos los lotes que entregamos tienen servicios. Eso es innegociable”. En ese sentido, remarcó que urbanizar sin servicios genera problemas mayores a futuro: “Si se permite un desarrollo sin servicios, después es mucho más caro y complejo llevarlos y terminás generando un problema más grande”.

Avance en proyectos y preadjudicaciones

El funcionario municipal confirmó que ya se pusieron a disposición alrededor de 50 lotes para proyectos de viviendas, tanto municipales como provinciales. Además, destacó el avance en el sector de Radio Estación y las gestiones que se han llevado adelante para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos, al expresar que “hoy la gente tiene iluminación, calles abiertas y lotes identificados. Es el día y la noche respecto a cómo estaba antes”.

Es importante señalar además que, en dicha zona, se inició la convocatoria para la preadjudicación de nuevos terrenos. “A partir de la notificación, la persona tiene que pagar el terreno y ejercer la posesión: ir, limpiarlo, cercarlo y empezar a construir”, puntualizó el funcionario.

Mientras que en referencia a la regularización y acceso a la tierra en general, sostuvo que, para la asignación de terrenos, el criterio principal pasa por un análisis social y la capacidad real de construir. “Estamos primando la capacidad de construcción. Si la persona no puede construir, le generamos un perjuicio dándole un lote que va a quedar abandonado”, sostuvo.

Control de usurpaciones

Frente al avance de ocupaciones ilegales, el Municipio implementó un protocolo conjunto con la Policía provincial. “El primer control lo tiene que hacer el vecino, porque nosotros no podemos poner un policía en cada esquina”, explicó Hernández, al tiempo que advirtió a los vecinos “dejar el ejercicio del poder policial al Estado y no generar enfrentamientos que pueden terminar mal”.

Advertencia por estafas

Hernández también alertó sobre maniobras irregulares en la venta de terrenos y pidió extremar precauciones. “Si en el Estado catastral figura que el propietario es la Municipalidad, ese terreno no se puede vender”, advirtió, al enfatizar que “los derechos posesorios no se venden y la preadjudicación, no es un título de propiedad”.

Asimismo, recomendó a los vecinos que antes de invertir su dinero, soliciten el estado catastral, ya que de esa forma “no hay manera de equivocarse. Hoy estamos con una necesidad habitacional muy importante y el tema tierras, es un tema para hablar largamente”, concluyó.