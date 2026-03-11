Intensifican tareas de ordenamiento urbano en la zona de El Faro

El Municipio continúa abriendo calles para mejorar la organización territorial del sector. Los trabajos se llevan delante de acuerdo a una mensura de 2015.

Personal del área de Vialidad Urbana de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, junto a agentes de la cartera de Ordenamiento Territorial, llevaron adelante este miércoles una nueva etapa correspondiente al cronograma de apertura de calles en el sector denominado “El Faro”, en la zona norte, conforme a una mensura inscripta y registrada desde el año 2015.

En ese marco, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, afirmó que “continuamos trabajando con todo lo que es apertura de calles, colaborando con la Secretaría de Tierras. Esta labor la llevamos a cabo cada miércoles, dedicándole el día completo al barrio con toda la maquinaria que tenemos disponible en zona norte”.

Informó al respecto el funcionario que, en cada ocasión, “abrimos entre 3 y 5 calles, en un cronograma que se consensuó con los vecinos”, al tiempo que manifestó que “el avance es permanente; teniendo en cuenta que se trata de un amplio sector, es fundamental avanzar con su ordenamiento urbano de esta manera”.

Por otro lado, Navarro indicó que prosiguen las tareas en la zona del loteo La Cantera, “tanto en los respectivos accesos, como en el barrio”, mientras que, paralelamente, se avanza en el reacondicionamiento del sector de Caleta Córdova donde este fin de semana se desarrollará la Fiesta del Pescador.