Comienzan obras de pavimentación en la intersección de Quintana e Ignacio Warnes

Desde este viernes habrá cambios en la circulación para garantizar el avance de los trabajos y el acceso al Hospital Alvear.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, informó que este viernes 13 de marzo comenzará la obra de pavimentación de la bocacalle en avenida Quintana e Ignacio Warnes, en el barrio General Mosconi (Km 3).

Debido a los trabajos, se cortará el tránsito en la calle Ignacio Warnes, mientras que la calle Mariano de Vedia quedará habilitada en doble sentido de circulación. En ese sector también se instalará un vallado para evitar el estacionamiento de vehículos y asegurar el paso de los automovilistas en ambos sentidos.

La obra se desarrollará en dos etapas, con el objetivo de garantizar la circulación de vecinos y el acceso al Hospital Alvear, ubicado en las inmediaciones.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución por la zona y respetar la señalización, al tiempo que pidieron disculpas por las molestias que puedan generarse durante la ejecución de los trabajos.