Crece la comunidad de becarios PAE y aguardan nuevos postulantes

Más de 400 jóvenes ya pasaron por el Programa de Becas Universitarias destinado a estudiantes de la UNPSJB y de la UNPA en carreras vinculadas a la industria energética. El 3 de abril vence el plazo para los nuevos postulantes.

Cinco becarios del Programa de Becas Universitarias de Pan American Energy (PAE) celebraron la finalización de sus carreras de grado entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. Se trata de Agustín Burgos, graduado en Ingeniería Civil; Nazareno Cruz, en Ingeniería Química; Roberto Ramos, como Ingeniero Electrónico; y Constanza Floridia, como Ingeniera Mecánica, todos ellos egresados de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Comodoro Rivadavia.

A este grupo se suma Ángel Vargas, quien concluyó Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

PAE promueve su Programa de Becas Universitarias en la región con la colaboración técnica de la Fundación Cimientos y el acompañamiento del Ministerio de Educación del Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Se trata de una iniciativa en la que los becarios obtienen una formación integral a través de acompañamiento personalizado, entrenamiento de habilidades para el liderazgo, clases de inglés, visitas a los yacimientos de PAE y la posibilidad de realizar un intercambio a Estados Unidos.

YA PASARON MAS DE 400 JOVENES

Más de 400 jóvenes ya pasaron por el Programa destinado a estudiantes de Chubut y Santa Cruz que deseen cursar carreras vinculadas a la industria energética. El 3 de abril vence el plazo para los nuevos postulantes quienes pueden conocer las bases y condiciones y aplicar a la beca en www.becaspae.com.

Pan American Energy, junto a sus socios estratégicos, acompañaron a Constanza, Agustín, Nazareno y Roberto durante el transcurso de sus carreras. Desde Cimientos, Gimena Zeniquel, coordinadora del Programa de Becas Universitarias, destacó que “este proyecto me ha dado la posibilidad de ver como muchos jóvenes se convierten en los primeros profesionales dentro de sus familias, enfrentando adversidades y superando desafíos con compromiso y esfuerzo constante. Trabajamos fuertemente en potenciar no solo su trayectoria académica sino también en prepararlos para el futuro”.

Recién graduado, el ingeniero químico Nazareno Cruz pone en valor el Programa y destaca: “Fue un pilar fundamental en el proceso de obtención de mi título y del crecimiento personal, académico y profesional que he tenido durante el mismo. Representó un espacio de contención, calidez, crecimiento y descubrimiento. El Programa me ofreció respaldo y más tranquilidad para poder enfocarme mucho más en estudiar, a través de la ayuda económica y el acompañamiento de mi tutora. Además, nos trajo actividades valiosas que ampliaron mi perspectiva sobre el mundo profesional y posibilidades futuras, como visitas, conferencias y charlas de profesionales y ex becarios”.

Con su título de ingeniera mecánica, Constanza Floridia, subraya “especialmente el rol de los tutores, quienes fueron fundamentales en mi crecimiento personal: me ayudaron a reconocer mis fortalezas y debilidades, a trabajar en ellas y a superar los momentos de inseguridad en los que no sabía cómo seguir. Si comparo quién era al inicio del Programa con la persona que soy hoy, veo una transformación enorme, y ellos fueron testigos de todo ese proceso. Este Programa fue un pilar fundamental en mi camino, me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de vivirlo”.

Desde Pan American Energy, el gerente de Relaciones Institucionales, Horacio García, resaltó que “en PAE entendemos que con cada una de estas becas estamos apostando al futuro de la región y confiando en los jóvenes que serán protagonistas. Buscamos potenciarlos, colaborar con su formación y apoyarlos en la finalización de sus carreras. Nazareno, Constanza, Agustín y Roberto son un claro ejemplo de esto”.