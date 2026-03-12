PAMI anunció que regularizará pagos al Centro de Día Sol

La institución había advertido que podía suspender sus actividades por la falta de fondos y familiares de personas con discapacidad estaban movilizadas.

La incertidumbre por la continuidad del Centro de Día Sol generó preocupación entre familias de personas con discapacidad en Comodoro Rivadavia. El establecimiento había advertido que, debido al retraso en los pagos de PAMI, existía la posibilidad de interrumpir sus actividades en los próximos días.

Ante ese escenario, familiares de los pacientes se organizaron y realizaron un reclamo para visibilizar la situación. Explicaron que el centro depende en gran medida del financiamiento del organismo nacional, ya que la mayoría de quienes asisten son afiliados a ese sistema.

Según indicaron durante la protesta, el atraso en los pagos se arrastra desde fines del año pasado. En ese contexto, señalaron que el personal del lugar continúa trabajando pese a no haber percibido sus sueldos en los últimos meses.

El espacio brinda atención diaria a unas 40 o 45 personas y cuenta con cerca de veinte trabajadores, entre profesionales y asistentes que desarrollan actividades terapéuticas, recreativas y de acompañamiento.

Las familias remarcaron que el centro cumple un rol fundamental en la vida cotidiana de los usuarios y también en la organización familiar. Allí se realizan talleres, se brinda contención psicológica y se ofrece alimentación, además de constituir un ámbito de socialización para quienes asisten regularmente desde hace años.

En muchos casos, las personas con discapacidad están a cargo de padres de edad avanzada o de hermanos, por lo que la continuidad del servicio resulta clave para sostener la rutina diaria.

Luego del reclamo, un grupo de familiares fue recibido por autoridades de PAMI, encuentro en el que se les informó que los pagos pendientes serán depositados en las próximas horas.

De acuerdo con lo transmitido por el organismo, la demora se habría originado en inconvenientes administrativos dentro del circuito de facturación y liquidación de las prestaciones.

Con la confirmación de que se regularizarán los fondos, desde las familias señalaron que el Centro de Día Sol continuará funcionando con normalidad, lo que llevó tranquilidad tanto a los usuarios como al personal.

También destacaron el compromiso de los trabajadores, quienes mantuvieron las actividades pese a la falta de pago, y manifestaron la expectativa de que la situación se normalice de forma definitiva para evitar nuevos inconvenientes.