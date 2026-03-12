Moura cierra dos líneas de producción y ahora importará baterías de Brasil

La planta del Parque Industrial de Pilar dejará de fabricar modelos para camiones y peligran decenas de puestos de trabajo.

La crisis industrial alcanzó a Moura, una de las marcas líderes del mercado de las baterías que en las últimas horas anunció el cierre de dos líneas de producción y la reconversión hacia un esquema importador que pone en peligro a decenas de puestos de trabajo.

La firma dejará de fabricar baterías para camiones en el Parque Industrial de Pilar, complejo que viene siendo epicentro del descalabro productivo generado por la fuerte recesión y donde a finales de 2025 anunció su cierre la mega planta de lavarropas Whirlpool.

Las líneas de producción que desactivó Moura en Pilar tenían que ver con baterías para camiones, las cuales ahora importará desde Brasil.

Esa decisión pone en riesgo al menos 25 puestos de trabajo, en un contexto donde la empresa ya abrió un proceso de retiros voluntarios con indemnizaciones. Actualmente, Moura emplea a 180 personas.

"Esto forma parte de la masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia", dijo a Pilar a Diario el titular del sindicato Químico, Sergio González.

En los trabajadores preocupa que el recorte productivo no se detenga en las líneas de baterías pesadas y que avance hacia otras producciones.