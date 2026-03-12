Más de veinte personas de entre 60 y 90 años participan dos veces por semana de una propuesta del Centro de Día “Papa Francisco”, en Km. 8, que apunta a ejercitar funciones cognitivas y promover una vejez activa.

Adultos mayores fortalecen la memoria y el vínculo social en un taller de estimulación cognitiva

Un grupo de 22 adultos mayores que asisten al Centro de Día “Papa Francisco”, ubicado en Km. 8, participó este jueves de una nueva jornada del taller anual de estimulación cognitiva impulsado por la Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad.

La propuesta, que se desarrolla dos veces por semana, convoca a personas de entre 60 y 90 años y tiene como objetivo estimular distintas capacidades mentales, además de fomentar la participación social y el intercambio entre pares.

Según explicó la directora del centro, Lorena Yañez, el taller se organiza con una dinámica participativa que permite trabajar aspectos vinculados al lenguaje, la memoria y otras funciones cognitivas, al mismo tiempo que promueve la integración y el protagonismo de los adultos mayores dentro de la comunidad.

Durante cada encuentro se combinan distintas actividades recreativas y ejercicios específicos. En una primera etapa se realizan dinámicas de orientación vinculadas al tiempo y al espacio, mientras que en un segundo momento los participantes completan consignas en hojas de trabajo con distintos niveles de dificultad.

Las propuestas están adaptadas tanto para personas autoválidas como para quienes presentan cierto grado de dependencia, lo que permite que todos puedan integrarse a la actividad según sus posibilidades.

Desde el centro también destacaron la participación de dos asistentes de 90 y 91 años, cuya presencia fue valorada como un ejemplo de compromiso con este tipo de espacios que promueven el bienestar, el encuentro social y el ejercicio de los derechos en la vejez.