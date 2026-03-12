Torres resaltó las capacidades provinciales en energías

En Nueva York, el gobernador de Chubut expuso ante más de 300 empresarios y fondos de inversión internacionales y destacó las oportunidades que ofrece la provincia en energías renovables, Inteligencia Artificial y Data Centers.

En el marco del encuentro Argentina Week 2026, que se desarrolla hasta este viernes en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, participó del panel central vinculado al sector energético y cerró la agenda de exposiciones de gobernadores argentinos ante inversores internacionales.

Torres ocupó un lugar destacado este jueves por la mañana en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, en el encuentro denominado “Mesas Sectoriales de Inversión con Gobernadores Argentinos” (Sectoral Investment Roundtables with Argentine Governors).

Del panel participaron también los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), ante un auditorio integrado por empresarios, fondos de inversión y representantes del sector financiero internacional.

imagen

La jornada estuvo moderada por Lesly Henderson Rubio, directora ejecutiva del US-Argentina Business Council (USABC), y tuvo como ejes el desarrollo de gas natural licuado (LNG), las energías renovables, la infraestructura energética y las oportunidades de inversión en el país.

Durante su exposición, Torres destacó que la demanda global de energía crece de manera sostenida, impulsada por el avance de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, y planteó que Argentina atraviesa un escenario distinto al de los últimos años.

“Hoy existe una oportunidad inédita: el Estado nacional y las provincias estamos trabajando juntos para generar previsibilidad en un país federal, donde los recursos naturales son de las provincias y el orden macroeconómico vuelve a ser una condición básica para el desarrollo”, señaló.

LA CONFIANZA COMO ACTIVO

En ese sentido, el mandatario subrayó que la confianza es el principal activo para atraer inversiones de largo plazo.

“Es importante ordenar la economía en un país que históricamente tuvo una volatilidad que nos hizo poco confiables. Generar confianza es tener seguridad jurídica, reglas claras y un marco normativo que incentive la inversión”, sostuvo.

En relación con el desarrollo energético, Torres aseguró que Chubut posee uno de los mayores potenciales eólicos del mundo, aunque remarcó que el principal desafío es ampliar la infraestructura de transporte eléctrico.

imagen

“Así como necesitamos gasoductos, también necesitamos líneas de alta tensión. Chubut tiene los mejores rindes de viento del mundo, pero el desafío es cómo transportar esa energía”, explicó.

En ese sentido, destacó el proyecto de construcción de una nueva línea de 500 kV, que permitirá triplicar la capacidad eólica de la provincia, reducir costos energéticos y generar nuevas oportunidades de empleo.

“Cuando hay proyectos verdaderamente rentables, el sector privado puede ser un socio estratégico para financiar grandes obras de infraestructura. Ese es el camino que estamos impulsando”, afirmó.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO

Torres también destacó las condiciones naturales y geográficas de Chubut para el desarrollo de nuevas industrias vinculadas a la economía del conocimiento.

“Chubut tiene grandes extensiones de tierra, puertos de aguas profundas y un clima frío ideal para el funcionamiento de Data Centers, por eso próximamente vamos a presentar un proyecto de ley de alivio fiscal y promoción de este tipo de inversiones”, anticipó.

imagen

“Queremos marcar una diferencia con tiempos pasados, donde el debate para el que quería invertir en la Argentina era cuánto se le iba a cobrar o cuántos obstáculos se le iban a poner. Nuestro objetivo es desburocratizar, agilizar procesos y generar condiciones para que lleguen nuevas inversiones”, concluyó.

Finalmente, el gobernador se refirió a la actividad hidrocarburífera en la provincia y las gestiones realizadas para el sostenimiento y fortalecimiento del empleo en el sector. "Chubut tiene un desafío enorme en una cuenca madura, donde si bien hay potencial en materia de no convencional, el tiempo nos insta a ser más competitivos. Y en el marco de ese desafío, nos sentamos con el ministro de Economía y con el secretario de Energía de la Nación, y planteamos cómo podemos ser más competitivos", explicó.

LAS RETENCIONES PETROLERAS

Sobre este punto, Torres detalló que "existen distintos 'cuellos de botella' que atentan contra la competitividad, incluso en términos fiscales, de operatividad y de infraestructura en determinados casos", y agregó que "en ese sentido, abrimos dos líneas de trabajo: la primera, una Mesa de Competitividad en la cual Nación se comprometió a eliminar las retenciones al petróleo convencional, mientras que en la provincia nos comprometimos a bajar las regalías en las áreas marginales".

"Las operadoras, en un hecho inédito, se comprometieron a reinvertir la totalidad de ese ahorro fiscal para reducir el declive de la cuenca, o bien revertirlo, en algunas áreas. Y lo más importante es que los trabajadores se sentaron en la mesa y se pusieron a disposición para colaborar y que se opere de manera más eficiente", expresó el titular del Ejecutivo.

En este contexto, el mandatario destacó la posibilidad de que empresas de los Estados Unidos se asocien a firmas locales para potenciar y fortalecer la exploración no convencional, y destacó dos medidas cruciales para el sostenimiento del sector.

Por un lado, "la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos convencionales en el marco de un Acuerdo de Competitividad del que formaron parte los trabajadores, la Provincia, los gremios, las operadoras y el Estado nacional", como así también "la quita de aranceles a los polímeros, que constituyen un insumo fundamental para la recuperación terciaria de la actividad", concluyó Torres.