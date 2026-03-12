El dato difundido por el INDEC repitió el nivel registrado en enero y se conoció en medio de expectativas por la evolución de la economía. El rubro vivienda y servicios básicos encabezó los aumentos del mes.

La inflación de febrero fue del 2,9% y la suba interanual trepó al 33,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero un incremento del 2,9%, el mismo porcentaje que se había observado durante enero.

La difusión del indicador se dio en un contexto marcado por la atención sobre el comportamiento de la economía y luego de la controversia que se había generado el mes pasado en torno al método utilizado para medir la inflación.

Con el dato más reciente, la variación interanual alcanzó el 33,1%, superando el 32,4% que se había registrado en enero. El incremento alimenta la preocupación por el impacto de los precios en el costo de vida, particularmente en la canasta alimentaria y en los presupuestos familiares.

El registro de febrero llega además tras diez meses en los que la desaceleración inflacionaria evidenció señales de estancamiento e incluso algunos indicios de repunte mensual. Desde mayo de 2025 el índice mostró una tendencia al alza, con solo dos períodos en los que se mantuvo estable: julio y agosto de ese año, cuando fue del 1,9%, y nuevamente en enero y febrero, ambos con el 2,9%.

En el desglose por rubros, el mayor aumento se produjo en “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que registró una suba del 6,8%. También se ubicaron por encima del promedio “Alimentos y bebidas no alcohólicas” y “Bienes y servicios varios”, ambos con incrementos del 3,3%.

Entre los sectores que también superaron el índice general se encuentran “Restaurantes y hoteles”, con un aumento del 3%. En contraste, “Prendas de vestir y calzado” fue el único rubro que no presentó variación durante el mes.