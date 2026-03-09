La nafta ya subió 6% en la Argentina desde el ataque a Irán

El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento del 6% en los precios de la nafta y el gasoil en estaciones de servicio de Argentina tras el inicio de los bombardeos en Irán el pasado 28 de febrero. Este ajuste, que registró el índice de alta frecuencia elaborado por la consultora EcoGo, superó ampliamente las variaciones del nivel general de precios proyectadas para el mismo mes. Y si los precios del barril a nivel global se mantienen en niveles altos, la dinámica alcista puede continuar.

La serie semanal de EcoGo, construida sobre la base de consultas a cámaras de estaciones de servicio, ofrece una medición de la evolución de los valores promedio en surtidores. El índice, cuya base es 100 en enero de 2025, mostró estabilidad en los hasta finales de febrero. El 27 de febrero, el barril de petróleo Brent, referencia internacional para el mercado argentino, cerró en 73,20 dólares. Al día siguiente, comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que disparó el precio internacional del crudo y derivó en un cambio de tendencia en el mercado local.

En ese contexto, durante la segunda semana de marzo, el índice de precios de combustibles de la consultora privada se ubicó en 144,5 puntos, casi 8 unidades por encima del nivel de finales de febrero. Un aumento del 6% en menos de dos semanas.

El impacto internacional sobre el mercado local resulta claro al analizar la evolución del crudo. Según datos de Tradingview, el valor del Brent superó los 118 dólares durante la jornada de hoy, aunque retrocedió parcialmente y se ubicó en 98,59 dólares al cierre de la nota. El salto porcentual entre el cierre del 27 de febrero y el valor actual es del 34,7%, lo que refleja la magnitud de la volatilidad global y su traslado a los precios internos. Esto indica que en los próximos días el traslado a precios locales podría ser mayor.

El salto en los precios de la nafta y el gasoil por efecto de la guerra no se reflejó en las cifras oficiales de inflación, hasta ahora, pero promete complicar el dato de marzo. El último dato publicado, correspondiente a enero, marcó un incremento del 2,9% en el índice de precios al consumidor. Las estimaciones del relevamiento de expectativas de mercado realizado por el Banco Central (BCRA) proyectaron una suba del 2,7% para febrero, cifra que todavía no se difundió. La aceleración de los precios de los combustibles en marzo representa una variación muy superior al avance previsto para el nivel general de precios. Un 6% de suba de los combustibles implica una variación muy relevante en comparación con el nivel general de precios, aunque cabe aclara que el peso del combustible en el índice oficial no es enorme.