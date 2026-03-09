IOSFA: los militares están sin cobertura y denuncian un negociado de Petri

Denuncian que en Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte hay cero cobertura. Enojo de la Fuerza Aérea porque Presti puso al Ejército a conducir la obra social.

El gobierno de Javier Milei disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) pero los problemas de los militares para conseguir atención médica lejos de mejorar se agravaron. Hasta el momento, OSFA, la nueva obra social de los uniformados, solo quedó en un anuncio de prensa.

Un militar de alto rango que sigue de cerca el tema dijo a LPO: "La novedad es que no hay novedad. Seguimos sin ningún tipo de cobertura. En Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte hay cero cobertura".

En efecto, en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata no se han pagado las deudas. "Ya vamos a cumplir tres meses y casi 20.000 afiliados en Mar del Plata y su área de influencia no tienen ningún tipo de cobertura", agregó el militar consultado.

"Es un escándalo. 20.000 afiliados que pagamos todos los meses la cuota afiliatoria y tenemos cero cobertura. Cualquier cosa que tengamos que hacernos, ya sea desde una simple consulta médica o hasta una operación o cirugía mayor con anestesista hay que pagarla desde tu bolsillo", agregó un afiliado de IOSFA, radicado en Mar del Plata.

OTRO MALESTAR

Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de "teñir de verde" el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.

De hecho, la nueva obra social (OSFA), será gerenciada por un General y un Coronel Mayor. "Las decisiones que se toman respecto al pago de deudas, con la muy poca plata que va apareciendo, prioriza las áreas o ciudades donde está el Ejército. Favorecen a Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, dejando de lado el resto de las fuerzas y eso genera malestar", apuntó un alto cargo de la Fuerza Aérea.

En ese marco, entre los mandos medios reconocen que en cualquier momento puede extenderse la judicialización de los reclamos a través de presentaciones de medidas cautelares para que la obra social cubra tratamientos o cirugía que han quedado fuera de la cobertura.

"Todo el mundo está empezando a judicializar, sobre todo los que tienen problemas graves. Esto es una bola de nieve generada por la pésima gestión de las autoridades", señaló un militar de alto grado, que no recuerda con cariño la gestión de Luis Petri.

GESTION PETRI

La crisis de IOSFA es una marca registrada de la gestión de Petri en el ministerio de Defensa. El periodista Alberto Valdéz publicó un detallado resumen del desastre que dejó el mendocino, que se rodeó de coprovincianos para gestionar el ministerio y acumuló sospechas de corrupción.

"El préstamo de $40.000 millones del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), gestionado bajo la gestión de Luis Petri en Defensa, fue destinado a pagar deudas con proveedores y laboratorios en lugar del equipamiento médico planeado, provocando un aumento del déficit a $210.000 millones para junio de 2025", destacó Valdéz.

"Se solicitaron $40.000 millones (con un costo final de $88.000 millones) para capital de trabajo, pero se desviaron para cubrir el déficit operativo crónico. El pasivo de IOSFA pasó de $70.000 millones a $141.000 millones entre marzo y diciembre de 2024, y llegó a $210.000 millones a mediados de 2025", continuó.

"La inyección de fondos tuvo un efecto temporal, tras el cual la deuda creció un 41% adicional en el siguiente trimestre, lo que evidenció un déficit estructural persistente.

Ante la grave crisis financiera y las denuncias de "vaciamiento", el Gobierno dispuso la disolución de IOSFA a principios de 2026. En la práctica, la devolución total es incierta debido al "vaciamiento" denunciado y al hecho de que los fondos se consumieron en gasto corriente (deudas con droguerías) en lugar de inversiones que generaran retorno", concluyó.

Este tema también fue parte del picante cruce entre Victoria Villarruel y Petri en X tras el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de Javier Milei. La vicepresidenta demandó a Petri explicaciones. "Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país".

"Creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", ironizó Villarruel, que también chicaneó a Petri por sus "cosplays" y "trencitos" con Milei.

Villarruel puso énfasis también en los mendocinos que trajo Petri a conducir la obra social y formaron parte de la severa crisis financiera actual. Los presidentes del directorio que Petri puso por su relación de confianza en Mendoza fueron Oscar Sagas, Luis Roberto Fiochi y Betina Surballe.

Las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA era que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Dentro de los supuestos cobradores de campaña aparecen Surabelle y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri.

Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.

El nuevo emprendimiento de Riccomi es el inmobiliario, en especial en Funes, la ciudad pegada a Rosario donde están los mayores barrios privados, donde tienen casa Lionel Messi y Ángel Di María.

Fuente: LPO