Tragedia en Neuquén: un joven alcoholizado chocó y mató a dos policías

El conductor intentó sobrepasar en una zona prohibida de la Ruta 22 y provocó un choque frontal. Tenía 1,84 de alcohol en sangre.

Un joven fue imputado por la muerte de dos policías tras provocar un choque frontal en la Ruta Nacional 22, en la provincia de Neuquén, mientras conducía alcoholizado. La Justicia dispuso que permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió el sábado a la madrugada en el kilómetro 1.324 de la Ruta 22, cuando el acusado, identificado como A.R.D., manejaba una camioneta Toyota Hilux en la que viajaba acompañado por tres jóvenes.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el conductor realizó una maniobra de sobrepaso en un sector donde estaba prohibido adelantar, señalizado con doble línea amarilla, e invadió el carril contrario. En ese momento impactó de frente contra un Kia Sorento.

En el automóvil viajaban tres hombres, de los cuales dos murieron como consecuencia del violento choque. Las víctimas fueron identificadas como Atilio Contreras (60) y Julián Iván Zúñiga (27), ambos integrantes de la Policía. El conductor del vehículo sufrió lesiones leves.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada el domingo, se confirmó que el joven había consumido alcohol y que el test de alcoholemia arrojó 1,84 miligramos por litro de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

El fiscal Federico Cuneo sostuvo que el acusado creó conscientemente un riesgo mortal, al conducir alcoholizado, realizar un sobrepaso indebido e invadir el carril contrario en un sector con restricción.

Además, las tres mujeres que viajaban en la camioneta también resultaron heridas: dos sufrieron lesiones leves y una lesiones graves.

La Fiscalía imputó al conductor por homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves y leves, también bajo la misma figura penal.

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías Eduardo Egea avaló la imputación, fijó un plazo de investigación de dos meses y dispuso 14 días de prisión preventiva para el acusado.