El temblor ocurrió durante la madrugada de este lunes y fue percibido por vecinos en varias localidades de ambas provincias.

Un sismo de 4,9 sacudió San Juan y se sintió en Mendoza

Un sismo de magnitud 4,9 se registró en la madrugada de este lunes en la provincia de San Juan y también se sintió en distintas zonas de Mendoza, generando alarma entre vecinos que percibieron el movimiento.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 3:10 de la madrugada y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al suroeste de Calingasta y a 34 kilómetros al norte de Barreal.

El movimiento se produjo a 122 kilómetros de profundidad, lo que permitió que fuera percibido en distintas localidades de la región cuyana.

De acuerdo con el organismo, la intensidad del sismo alcanzó grado IV en la escala Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la ciudad de San Juan, donde el fenómeno se sintió con claridad y provocó oscilación de objetos colgantes.

En Uspallata (Mendoza), la intensidad fue estimada entre III y IV, lo que significa que el movimiento pudo ser percibido por personas en reposo y generar leves movimientos en objetos.

En tanto, en la ciudad de Mendoza el fenómeno alcanzó grado III, mientras que en Valle Fértil (San Juan) fue más leve, con una intensidad estimada entre II y III, por lo que pudo ser percibido de forma ligera, principalmente dentro de viviendas o edificios.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del sismo.