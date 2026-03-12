Retendrían baldes, envases y franelas para evitar limpiavidrios

Lo prevé el proyecto del concejal Lattanzio que tomó estado parlamentario en la sesión de este jueves.

En el marco de la prohibición de la actividad de limpiavidrios y el cuidado de vehículos en las calles de Comodoro Rivadavia, este jueves tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante el proyecto del concejal Omar Lattanzio.

La iniciativa debe ser aprobada por el cuerpo legislativo antes de convertirse en ordenanza. En principio, Lattanzio afirma que “la seguridad vial se ve alterada por la presencia de personas realizando limpieza de parabrisas, cuidado de vehículos de manera informal o actividades similares en calzadas y arterias de alto tránsito, transformándose en un riesgo grave e inminente para toda la comunidad y también para los que realizan este tipo de actividades”.

Agrega que “se han registrado accidentes de tránsito fatales, en el que se vieron involucradas personas que desarrollan estas actividades, lo que demuestra que el peligro es cierto, reiterado y, lo más importante, evitable con la presencia del estado y la concientización de los vecinos de la ciudad”.

Asegura el legislador que “este accionar genera en la población, intimidación y una coacción implícita para la obtención de sumas de dinero, lo que afecta la tranquilidad y el uso normal de los espacios públicos”.

Por ello, propone la “prohibición absoluta” de la limpieza de parabrisas, vidrios, espejos u otras partes de vehículos en la vía pública, así como la permanencia en calzadas bocacalles, semáforos, rotondas o carriles de circulación con fines de solicitud de dinero por las tares detalladas en el inciso a).

También impedirá “el cuidado, vigilancia, reserva de espacios o cualquier manera informal de custodia de vehículos.

En este contexto, se prevé la “intervención inmediata” de la autoridad de aplicación (secretaría municipal de Control Urbano), con acompañamiento de la Policía”.

En cuanto a las sanciones, habrá “multa elevada conforme al máximo previsto en el régimen contravencional municipal”; decomiso de baldes, envases, franelas y todo elemento utilizado para el

desarrollo de la actividad; trabajo comunitario obligatorio; y retiro inmediato del lugar por parte de autoridad competente”.

Asimismo, el proyecto prevé “disponer la derivación obligatoria de las personas involucradas a las áreas de Desarrollo Social, Salud o programas de abordaje de consumos problemáticos”.