Los objetivos del intendente Carrizo incluyen planes de viviendas

Ante una gran concurrencia de vecinos, el intendente Caleta Olivia inauguró el periodo de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.

La ceremonia institucional se realizó este miércoles en el Centro Cultural y debido a que el espacio del cine teatro estuvo colmado, se habilitó una pantalla en el hall de acceso para transmitir en streaming el discurso del jefe comunal. La totalidad de los concejales, Facundo Belarde (presidente), Iris Casas, Carlos Aparicio, Juan Curallán y Ariel Farías, participó de la sesión.

El mensaje no incluyó grandes emprendimientos -como aconteció en otros períodos institucionales y muy pocos se cumplieron-, pero sí obras de infraestructura básicas que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población, así como el mejoramiento e incremento de servicios sociales comunitarios.

Antes de ello, Carrizo reconoció al gobierno provincial por el apoyo a su gestión y enumeró las tareas y obras que se ejecutaron en 2025, además de agradecer a la ciudadanía “por abrirme las puertas de esta ciudad, desde aquel día en que elegí Caleta Olivia para vivir y trabajar. El cariño que recibo en las calles”.

“Aquel plan de trabajo que propuse desde el inicio de mi gestión hoy se ve reflejado en nuestra localidad. Sabemos que falta y que estamos en un contexto que, sin dudas, es uno de los más difíciles que nos tocó atravesar como comunidad, como provincia y como país”, puntualizó.

En ese sentido, sostuvo que “a pesar de todo, elegimos el camino del trabajo, del esfuerzo y del compromiso con nuestros vecinos, a través de una gestión responsable y la construcción de un futuro porque elegimos hacer”.

APERTURA3

PRINCIPALES ANUNCIOS

Tras mencionar que pese a las restricciones económicas, en 2025 se alcanzaron metas gracias al trabajo de su equipo de gestión, dio a conocer los objetivos previstos para 2026, citando entre otros los siguientes:

- Ampliación del viñedo municipal con más de 500 plantas y construcción de la primera sala de elaboración, bodega municipal y sala de faena.

- Fortalecimiento de programas y asistencias en los Centros Integradores Comunitarios, con apoyo escolar, copa de leche y actividades recreativas para niños y adolescentes.

- Remodelación del Jardín maternal Sagrada Familia.

- Apertura de la Escuela de Oficios Municipal, con certificación universitaria.

- Apertura de la carrera de Enfermería para lo cual se firmará un convenio con la Universidad (UNPA), mediante el cual el municipio prestará el espacio físico, para que los estudiantes ya no tengan que viajar a otra localidad para cursar sus estudios.

- Firma de un convenio estratégico con una empresa de transporte para garantizar el boleto gratuito para estudiantes. Con esta medida se beneficiará a quienes viajan diariamente a Comodoro Rivadavia.

- Ampliación de las instalaciones de la Radio Municipal, para integrar a todo el equipo de comunicación, en un mismo espacio.

- Conexión vial de la ruta provincial N° 12 para unir los barrios Gregores, 3 de Febrero, Nuevos Pobladores, 17 de Octubre, Golfo San Jorge, Ara San Juan y 150 Viviendas. La obra incluye la creación de una rotonda y un plan de pavimentación.

- Construcción de baños públicos en la playa costanera y en el barrio Mar del Plata.

- Inauguración de la Escuela Municipal de Fortalecimiento Educativo y Cultural que funcionará en todas la uniones vecinales.

- Lanzamiento del Programa Municipal de Becas “Futuro Caletense”, puntualmente orientado a estudiantes, deportistas y artistas locales.

- Nuevas ediciones de la Expo Invierno, Feria del Libro, Raíces Interculturales, Carnavales y Fiesta de la Náutica y del Turismo.

- Presentación del Observatorio Municipal de Violencias por motivos de género.

- Fortalecimiento de la cadena de valor local, facilitando que las empresas locales sigan creciendo, innovando y conectándose con las grandes oportunidades.

- Construcción del crematorio municipal mediante un trabajo articulado con Medio Ambiente de la provincia y la UNPA.

- Inauguración de un consultorio odontológico con equipamiento de última generación y la primera sala de rayos x panorámica en el CIC 17 de Octubre.

- Iniciación de la obra integral en la calle Alvear, entre Tierra del Fuego y Piedra Buena (pavimentación y desagüe).

- Obras de pavimento en las calles Juana Terraz, Triunvirato y San José Obrero.

- Construcción de una pasarela peatonal sobre la avenida Bartolomé Mitre (Ruta provincial Nº 12). Esta obra, ubicada estratégicamente a la altura del Jardín de Infantes N° 51 'Mailén', brindará protección directa a la comunidad, gracias al trabajo conjunto con el gremio petrolero (SIPGER).

- Construcción del Skate Park en el barrio 8 de Julio.

- Construcción del Museo Municipal, espacio diseñado para resguardar la historia y el fortalecimiento de la identidad de Caleta Olivia.

- En el mes de abril finalmente estará en funcionamiento el Natatorio Municipal.

- Inauguración del Centro de Monitoreo y Espacio Recreativo del Adulto Mayor.

- Se dará respuesta a la demanda habitacional con la puesta en marcha de un plan viviendas “porqué entendemos que el techo propio no es un privilegio, sino un derecho que dignifica a cada familia de nuestra ciudad”.

- Recambio de pisos en el gimnasio Enrique Mosconi.

- Puesta en marcha de un plan integral de acondicionamiento de todos nuestros gimnasios y al Estadio municipal.

- Se volverá a organizar los desfiles cívico-militares, Iniciativa que contará con la participación de las instituciones locales y el acompañamiento especial de los veteranos de guerra locales Luis Masa, Héctor Orquera, Sergio Ferreyra y Pablo Carrizo.

Finalmente, el intendente instó a seguir “caminando juntos, con la frente en alto y la seguridad de que cada paso que damos hoy, es el futuro que le dejamos a nuestros hijos”, tras lo cual dejó formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.