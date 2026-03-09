Homenajearon a las dotaciones femeninas de cuarteles bomberiles

Las homenajeadas están afectadas a las divisiones 5ta. y 16ta; dependen de las Policía de Santa Cruz y a todas se les entregó este lunes un diploma. Asimismo, fueron agasajadas con un exquisito desayuno.

También fueron invitadas mujeres que de desempeñan en la Planta de Verificación de Automotores, contigua a la División 5ta., donde se realizó el acto.

En ese marco, también hubo reconocimientos especiales a quienes se destacaron en arriesgados actos de servicio y las palabras alusivas estuvieron a cargo de la oficial principal del cuerpo de bomberos, Karen Jugo.

La misma destacó el compromiso y la vocación de las mujeres que integran los cuarteles bomberiles, resaltando también la lucha y el camino que han recorrido a lo largo de los años para ganar espacios dentro de este ámbito.