A media tarde de este lunes la policía mantenía cercada una vivienda del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, donde se habrían refugiado varios individuos con armas de fuego.

Armados y atrincherados en una vivienda del barrio 17 de Octubre

La vivienda en cuestión es de planta baja y se ubica en la calle Libertador, entre Pocha Juárez y Mario Carpio, zona suroeste de ejido urbano de Caleta Olivia.

Las primeras informaciones suministradas por fuentes policiales señalan que poco después del mediodía, un grupo de jóvenes rompió a pedradas algunos vidrios de un viejo automóvil Peugeot de color rojo estacionado en otra calle del mismo barrio, aparentemente por el enfrentamiento que mantenían con otro grupo de vecinos.

Además, cuando fueron enfrentados, al menos dos de los sujetos que dañaron el auto extrajeron armas de fuego e hicieron varios disparos al aire para amedrentar a sus rivales.

Tras ello, se alejaron rápidamente pero una vecina que estaba en la zona del conflicto dijo que a ella la amenazaron con armas de fuego y contó que los agresores escaparon y se refugiaron en una vivienda de la calle Libertador.

Cerca de las 16:00 el personal de la fuerza de seguridad aguardaba una orden judicial para ingresar y detener a los sujetos atrincherados, que serían entre 5 y 7, si es que antes no deponen su actitud.

En tanto, otra calle paralela permanecía igualmente vigilada ante la posibilidad de que los sospechosos escaparan por los fondos.