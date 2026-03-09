Magdalena Paredes es la nueva titular de Escuelas de Zona Norte

Magdalena Paredes fue designada por el Consejo Provincial de Educación como directora de la Regional Zona Norte.

En Caleta Olivia, las oficinas centrales del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz se encuentran en la avenida Eva Perón y este lunes fue el primer día de gestión de la funcionaria que reemplaza en el cargo a María Mercedes Barrionuevo, quien se jubiló luego de 29 años de labor en el ámbito educativo.

Paredes es docente de educación especial y hasta la semana pasada ocupaba en cargo de secretaria técnica de Gestión en la misma Regional desde fines de 2023. Anteriormente fue directora de la Escuela Especial Nº 8, “Ventana a la Vida”.

En declaraciones a medios periodísticos, la funcionaria dijo que gran parte de su primera etapa en el CPE la ocupó en atender cuestiones de infraestructura de edificios escolares, por lo cual ahora pondrá mayor hincapié en el aspecto pedagógico

En esa línea, expresó su compromiso de acompañar a las escuelas de la región y trabajar para transformar la realidad educativa, añadiendo que estará abierta a escuchar a docentes y padres de alumnos.

Respecto de su relación con el principal gremio docente (ADOSAC), dijo que esperaba que “será la que se pueda dar siempre en el ámbito del respeto. Cada parte defiende su trabajo y su lugar, y en mi caso voy a defender el trabajo de la Dirección Regional”.

En ese sentido, cuestionó algunas actitudes del gremio como el caso de pegatinas en los vidrios o daños a la infraestructura del edificio de la Regional.

“Eso lo rechazo y no voy a permitir que se agreda de esa manera a una institución pública de educación”, puntualizó Paredes, aclarando que si bien las manifestaciones son parte del derecho a reclamar, las mismas deben darse en un marco de respeto ya que “si somos educadores no podemos generar hechos vandálicos”.