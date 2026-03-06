Consejo Agrario acompaña a productores vitivinícolas

En la chacra citada se desarrolla una experiencia de producción vitivinícola a cargo de la productora Lidia Mendoza. Durante la recorrida del funcionario provincial, acompañado por integrantes de su equipo de gestión, Garay dialogó con la productora y conoció de primera mano el trabajo que se realiza en el establecimiento, así como la realidad de otros emprendimientos de la zona.
“Para nosotros es muy importante poder venir, recorrer y hablar con quienes producen todos los días. Escuchar, ver cómo trabajan y conocer su realidad nos ayuda a seguir acompañando y fortaleciendo la producción en la provincia”, señaló el funcionario.
La visita permitió poner en valor el esfuerzo de los productores que apuestan a nuevas experiencias productivas y forman parte del crecimiento del sector vitivinícola en Santa Cruz.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz