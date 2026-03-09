Movilización de mujeres contra la quita de derechos

Referentes de movimientos feministas de Caleta Olivia protagonizaron una marcha de protesta por calles céntricas al promediar la tarde de este lunes.

En el marco de un nuevo aniversario del Día de la Mujer, la columna de casi dos centenares de protagonistas partió desde la Plaza 20 de Noviembre y tras avanzar por cinco cuadras llegó hasta la plazoleta del Gorosito, mostrando pancartas y entonando cánticos.

En ese espacio del microcentro de Caleta Olivia se escucharon varios discursos con fuertes críticas a las políticas del gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la quita de derechos, pero también por la recesión económica que afecta a gran parte de la sociedad; la pérdida de empleos y la persistente violencia de género.

Las quejas hacia el gobierno provincial no estuvieron exentas, sobre todo por parte de sectores docentes y de personas desocupadas.

La manifestación fue convocada por el movimiento feminista que lidera Natalia Bunge y se adhirió el gremio docente ADOSAC con sus diferentes movimientos internos, una agrupación de estudiantes universitarias, el Polo Obrero y vecinas en general.

Uno de los discursos más efusivos fue el de la joven universitaria Daniela Gutiérrez, quien entre otras cosas señaló que en esta marcha estaba incluida la clase obrera femenina que se siente presionada por el sistema laboral que vulnera la subsistencia de las familias. “Es increíbles que muchas compañeras y compañeros no tengan garantizado una fuente laboral en una provincia riquísima como lo es Santa Cruz”, puntualizó.

Asimismo, instó a fortalecer la lucha contra la desigualdad que afrontan las mujeres y las infancias, siendo “la única manera en que vamos a torcerle el brazo al gobierno nacional y provincial para volver a conquistar los derechos perdidos”.