Acusan a Vignolo de echar a un compañero por "cara de culo"

Marcelo "Cholo" Sottile estaba en ESPN F90 desde hacía bastante tiempo. Al conductor no le gustó su cara en los programas y se la atribuyeron a no viajar al Mundial de Qatar.

El rating de ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, bajó notoriamente luego de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América en julio de 2021. Tras las críticas despiadadas hacia Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia y el pedido de que hubiera un "nuevo proyecto" en la AFA para desestabilizar, muchos fanáticos del fútbol nacional dejaron de creer en el canal y particularmente en el ciclo que se emite de lunes a viernes de 13 a 15.

Fue entonces cuando comenzaron las serias diferencias en el seno de la señal perteneciente a Disney, que decidió no enviar a Marcelo "Cholo" Sottile al Mundial de Qatar 2022. Luego de la consagración de "La Scaloneta" en la Copa del Mundo, algo se rompió entre el conductor y el ex Olé, quien no estará más en vivo por la determinación de su examigo y colega.

A través de un video en su canal oficial de YouTube, Flavio Azzaro detalló cómo fue la abrupta salida de F90 de uno de los periodistas más importantes que la cadena estadounidense tiene en Argentina. El ex Radio La Red y América TV contó para sus seguidores que "Sottile, uno de los preferidos, de los históricos de Vignolo, está out". Incluso, relató que hay "otro marginado de ESPN, aunque en este caso no se trata sólo de las autoridades o del director Juan Cruz Ávila". "Esta vez es Vignolo el que decide que Sottile no se siente más en su masa. Les voy a contar todo lo que pasó", anunció.

Respecto de este tema, Flavio señaló que "en la previa al Mundial, Ávila decidió que Sottile no viajaba a Qatar. Desde ese momento, Sottile le pide a Vignolo que interceda, que haga algo, porque él tenía que ir a Qatar. Que no lo deje tirado". "Vignolo le dice que no tiene manera de persuadir a Ávila, que siga trabajando y que va a hacer todo lo posible para meterlo", amplió.

Incluso, recordó que "el Cholo empieza a trabajar con cara de culo, esto le molesta al Pollo porque siente que si tiene cara de culo labura mal, le baja el precio a su programa y que si te toca perder te la tenés que bancar". "Sottile no sintió lo mismo, empezó una cuestión tensa, llegó el momento del Mundial y el ex Olé no viajó, ahí arranca otra parte de la película", especificó.

En esa línea, Azzaro remarcó que "a Ávila no le gustan mucho estas sociedades entre periodistas, le gusta ser él quien tenga el dominio, y le quiso bajar el copete a Sottile". "Fíjense que Sottile nunca trabaja en otro programa que no sea el de Vignolo. Sottile decide entonces no ir a la mesa que se armaba acá en Argentina mientras sus compañeros estaban en Qatar, se borró. Primer gesto que ya empezó a no gustar", rememoró el hincha de Racing.

"Vuelven de Qatar y Vignolo decide que Sottile no se siente más en su mesa. ¡Out!", filtró Flavio. "No muchos están de acuerdo en sumar al Cholo a sus mesas porque era un hombre de Vignolo", dijo el periodista. "El que toma a Sottile, traiciona a Vignolo", mencionó con respecto a los códigos de la televisión. "Sottile quedó flotando, no se sabe dónde va a ir, están viendo si lo reubican en Star +", detalló.

"Sus excompañeros, aunque El Cholo dejó de ir, le pidieron igual a Vignolo que volviera, pero El Pollo se plantó y no lo quiere más. En este momento, Sottile está afuera y no le encuentran lugar, Ávila no tiene muchas ganas de salvarlo, lo sostenía su alianza con Vignolo", insistió Flavio. "¿Irá a Fox (Sports), que MediaPro es aliado de Disney?", se preguntó a continuación. "No tengo entendido que esto tenga que ver con la política", aclaró igualmente.