Adorni cobra $3.500.000 y su familia gasta $17.000.000 solo en tarjetas de crédito

En un ambiente político ya agitado y lleno de controversias, un nuevo escándalo financiero ha sacudido a la nación al descubrirse los enormes desajustes económicos que giran en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El periodista Pablo Duggan destapó esta olla de gusanos en un reciente informe emitido en Radio 10, causando una gran conmoción en el ámbito político.

Manuel Adorni, quien ostenta el cargo de jefe de Gabinete, es ahora el centro de atención no por su desempeño político, sino por los impactantes detalles financieros que han salido a la luz. Según Duggan, Adorni recibe un salario de $3.500.000 mensuales, una cifra que aunque parece significativa, queda muy por detrás del exorbitante gasto que su familia registra cada mes. Lo más alarmante de esta revelación es que el gasto mensual de su entorno cercano solo en tarjetas de crédito asciende a $17.000.000, una cantidad que desborda ampliamente sus ingresos.

La trama se complicó aún más cuando salieron a la luz detalles sobre el uso del avión presidencial para fines personales. El episodio inició con un viaje inesperado de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York. Este viaje, que se llevó a cabo bajo el paraguas de un supuesto 'ultimátum matrimonial', ha echado más leña al fuego en este caso ya escandaloso. Las palabras del conocido conductor lo describen como una movida arriesgada: "Adorni estaba en una posición comprometida, era llevarla o arriesgarse a una ruptura", explicó Duggan.

Sin embargo, el enredo no se detiene aquí. Ailén Vázquez, una colaboradora cercana del funcionario y empleada de la TV Pública, también está bajo la lupa. Vázquez percibe un salario de $5.400.000, pero sus gastos no se ajustan a esta realidad. Sus resúmenes de tarjeta de crédito del Banco Galicia muestran que sus gastos mensuales a menudo alcanzan los 9 millones de pesos, levantando sospechas sobre el verdadero origen de sus ingresos.

Este desenlace ha puesto de manifiesto otra arista de la corrupción y la mala gestión de los recursos estatales dentro del gobierno, alimentando la desconfianza pública en sus líderes políticos. En un país donde la economía incipiente lucha por recuperarse, tales revelaciones solo encienden el fuego de la furia entre aquellos que claman por transparencia y rendición de cuentas de sus representantes.