Adorni deberá explicar por qué se le retiró la acreditación a Silvia Mercado

Después de que la periodista Silvia Mercado se pronunciara públicamente por el retiro de su acreditación de prensa a Casa Rosada, diputados del bloque Hacemos Coalición Federal pidieron citar al vocero presidencial, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre diferentes temas en torno al procedimiento para autorizar a los trabajadores de prensa en la casa de Gobierno.

La solicitud fue realizada por Esteban Paulon y Mónica Fein (Partido Socialista), que forman parte de la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto en la Cámara baja, luego de que Mercado sostuviera que lo sucedido fue una "decisión discrecional" de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

“En las últimas horas la sociedad argentina tomó conocimiento de las dilaciones en el otorgamiento de la renovación de la acreditación como autorizada en Sala de Prensa de la Casa Rosada, a la periodista Silvia Mercado. Tras no dar explicaciones consistentes el Ejecutivo Nacional comunicó la revocación definitiva de dicha acreditación, tras 10 años de servicio de la mencionada profesional de la comunicación en esa importante tarea”, señaló el legislador santafesino en un escrito que difundió en la red social "X".

En ese sentido, planteó que se busca conocer "el motivo por el cual se ha denegado la renovación" de la autorización a la periodista de 64 años acreditada por Radio Jai -única radio judía de Argentina-, pero que tiene una larga trayectoria y también trabaja como columnista en La Nación+ y en El Cronista.

Por ese motivo, Paulon además pidió el expediente y los fundamentos por medio del cual se tramitó la denegatoria de la profesional de prensa, incluyendo asimismo otros expedientes que correspondan a las renovaciones y otorgamientos de otras acreditaciones.

“Esta decisión arbitraria implica una grave restricción a la libertad de prensa, ya que Silvia Mercado tendrá prohibido hacer preguntas en las conferencias de prensa que el vocero Manuel Adorni realiza casi todos los días”, consideró el diputado del Partido Socialista.

En diálogo con Clarín, la periodista había indicado que debido al rechazo de la renovación de su acreditación se le retiró su huella para ingresar a Casa Rosada. "Ahora, cuando voy tengo que presentar DNI, tienen que pedir permiso a la Secretaria de Prensa y un funcionario tiene que venir a buscarme. Puedo entrar, pero no puedo preguntar en las conferencias de prensa" del portavoz presidencial.

"Lamentablemente este hecho, que ya ha sido repudiado públicamente por FOPEA y Periodistas Argentinas, no es un hecho aislado, sino parte de un sistemático ataque por parte del Gobierno de Javier Milei a una gran cantidad de periodistas. Cabe destacar, y no es motivo de sorpresa por el carácter misógino de la administración libertaria, que la enorme mayoría de las profesionales atacadas son mujeres”, completó Paulon.

"ES UNA DECISION DE KARINA MILEI"

"Quiere dar una imagen de que no se le puede preguntar cosas que molestan al Presidente porque sobre todo da la imagen de que hay un relato de libertad que no es exactamente lo que sucede en la verdad", había manifestado la profesional especializada en política en un descargo que realizó en su programa de streaming, Libre Mercado.

"La única que no fue renovada fue la mía. Nunca he tenido problemas en cuanto a la acreditación. No hay ninguna explicación. Es una decisión discrecional, absolutamente arbitraria", afirmó Mercado, al apuntar contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Deja muy mal parado al Gobierno", añadió.

Si bien la periodista no recibió explicación sobre el retiro de su acreditación, la misma considera que puede haber sido un "castigo" por hablar sobre los perros de Javier Milei o por preguntar por los plagios que el líder de La Libertad Avanza habría realizado en sus diferentes libros.

"Lo único que está claro es que a mí no me dejan preguntar. Me parece un acto de censura, me parece un acto absolutamente arbitrario y no hay que permitir que esto continúe", comentó en aquel momento.

Fuente: Perfil