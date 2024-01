Adrián Suar disparó contra Milei: "Espero que la Ley Ómnibus no salga"

Entre los invitados de lujo que recibió Mirtha Legrand este sábado estuvo el actor y productor Adrián Suar, quien no dudó en referirse a las políticas del gobierno de Javier Milei tras anunciar el cierre de su productora Pol-ka.

En torno a la Ley Ómnibus que la gestión libertaria intenta aprobar a como dé lugar, la reconocida figura del cine y la televisión sostuvo: "Espero que la ley no salga. Y también cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo", disparó tajante.

En este sentido, Suar indicó que "el presupuesto en Cultura es del 0,2%, es muy poco", al mismo tiempo que manifestó que "a veces no se informa bien".

Frente al planteo del Gobierno de quitar la posibilidad de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se auto-financie, el productor recordó: "Tres veces fuimos al Oscar (N.de la R: en realidad 5); ganamos dos premios, somos muy importantes. Es muy importante incentivar a las generaciones nuevas que vienen. Los futuros cineastas, dramaturgos, actores", insistió.

Y agregó: "El INCAA se gestiona solo, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación. No digas ‘desfinanciar’, no digas que la cultura no sirve. Argentina es un país al que le importa la cultura", volvió a disparar contra Javier Milei.

Finalmente, el también actor señaló que "se necesita un poquito de empatía con el otro" en referencia al Gobierno: "Ojalá que le vaya bien al Gobierno, pero necesitan tener empatía", remarcó, al mismo tiempo que aclaró que no es de ningún partido político en especial.

"Cuando tenés poder, tenés una responsabilidad. Hay que gestionar ese poder con empatía", concluyó.