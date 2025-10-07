Alarma en Caleta Olivia por un presunto intento de secuestro de un niño de 9 años

El hecho ocurrió en el barrio Jardín y se conoció tras la difusión de un video en redes sociales. La Policía investiga la autenticidad del material y busca identificar un vehículo sospechoso. Autoridades pidieron evitar la circulación de información no verificada.

La comunidad del barrio Jardín, en Caleta Olivia, se encuentra conmocionada tras conocerse la denuncia por un presunto intento de secuestro de un niño de 9 años. El episodio salió a la luz luego de que una familiar del menor publicara un video en redes sociales, advirtiendo sobre la presencia de personas sospechosas y pidiendo a los vecinos extremar los cuidados con los chicos que circulan solos.

Fuentes policiales informaron que la denuncia ya fue formalizada y que se inició una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían implicados. Los investigadores trabajan sobre distintas líneas, entre ellas la identificación de un vehículo que habría sido visto en la zona, además de verificar la autenticidad de las imágenes que se difundieron.

La situación generó inquietud entre los vecinos, que rápidamente se organizaron para reforzar medidas de prevención y acompañar a la familia afectada. Padres y referentes de instituciones educativas también insistieron en la necesidad de promover el diálogo con los niños y reforzar la supervisión en horarios de entrada y salida escolar.

En tanto, autoridades policiales y municipales solicitaron a la población mantener la calma y evitar la difusión de información sin respaldo oficial, a fin de no obstaculizar el avance de la investigación. Aseguraron además que se están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del menor y esclarecer lo sucedido.

Por el momento, la comunidad permanece en estado de alerta, a la espera de novedades sobre el análisis del material y la posible identificación de los responsables. El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia del trabajo conjunto entre familias, instituciones y fuerzas de seguridad para proteger a la infancia.