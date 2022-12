Alicia Kirchner cuestionó el fallo que favorece a CABA

Alicia Kirchner, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, publicó un duro mensaje en su cuenta de Twitter luego del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, vinculado a los fondos de coparticipación.

La Corte Suprema dispuso este miércoles que el gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. El fallo fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal.

"Un sombrío día para nuestra República. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia arrasa los límites entre los poderes, quebrantando el federalismo", comenzó señalando la gobernadora.

"Un sesgo autoritario que nuestro país no debe revivir. Nuevamente la balanza se desequilibra", concluyó.

Por su parte el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, consideró en diálogo con LU12 AM680 que este fallo "es un atropello hacia las instituciones. Si uno mira nuestra Constitución, las provincias son anteriores a la República, son preexistentes, y por tanto, tienen derechos".

"Tenemos una Corte que pareciera desconocer o no considerar a las provincias y al desarrollo federal de las mismas", lanzó. "Uno ve toda la agenda de desarrollo que todas las provincias generan y que no se ve en los medios de comunicación, que no se ve en los canales que pasan noticias del área Metropolitana", añadió.

Asimismo, remarcó que "ya no son provincias pobres que venían a pedir ayuda para pagar los sueldos, sino que son provincias que tienen una agenda de desarrollo, tienen misiones comerciales, tienen agendas internacionales y relación con otros estados, donde están generando permanentemente valor y riquezas para todos los habitantes de nuestra Argentina, desde la Quiaca hasta la Antártida".

"Los gobernadores seguimos discutiendo por una Argentina federal y un desarrollo justo y único para todos por igual", dijo y subrayó: "No estamos de acuerdo como provincia y planteamos seguir los canales constitucionales para seguir discutiendo esta redistribución de la coparticipación que para nosotros es injusta".