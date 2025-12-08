Allanan dos viviendas en Divina Providencia: secuestran armas y auto mellizo

Los operativos se realizaron en el barrio Divina Providencia en el marco de una investigación por abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.

Personal de la División de Investigaciones de Comodoro Rivadavia llevó adelante este domingo por la mañana dos allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio Divina Providencia. Las diligencias se realizaron en el marco de una investigación por tres hechos delictivos: dos abusos de armas y un episodio de privación ilegítima de la libertad ocurridos días atrás en distintos sectores de la ciudad.

Las medidas comenzaron poco antes de las 9.00 y fueron autorizadas por el juez penal de turno, Alejandro Soñis, luego de que las primeras pesquisas permitieran identificar a uno de los presuntos autores y el vehículo utilizado para movilizarse.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró una importante cantidad de armamento. Entre los elementos incautados se encuentran una pistola Glock calibre 9 mm con mira telescópica, una pistola Bersa Thunder, una escopeta, 111 municiones de distintos calibres, cargadores, adaptadores de arma de fuego, un teléfono celular y un DVR.

La policía constató además que una de las armas había sido denunciada previamente como robada por el propietario del inmueble allanado.

Asimismo, durante el registro vehicular, se detectaron irregularidades en uno de los rodados encontrados en el lugar, que no contaba con dominio visible y presentaba anomalías en la identificación provisoria. Tras la intervención de la División Sustracción Automotores, se verificó que se trataba de un Jeep Compass Limited cuyo número de chasis no coincidía con la documentación, configurándose como un vehículo mellizo.

Por esta situación, el rodado fue secuestrado por infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal Argentino.

La investigación continúa para determinar la participación de los involucrados en los hechos investigados y avanzar con nuevas medidas procesales.