Allanan estancias por robo de materiales petroleros

Policías de la División de Operaciones Rurales allanaron el martes dos estancias cercanas a Las Heras en el marco de una investigación vinculada al robo de materiales dela industria petrolera.

La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción de esa localidad y el informe oficial dado a conocer por el Ministerio de Seguridad señala que los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, Caleta Olivia y Río Gallegos, contándose con la supervisión de funcionarios del citado ministerio.

No se suministró el nombre de los establecimientos rurales pero se precisó que las medidas se enmarcan en una causa que investiga el robo de elementos en yacimientos petroleros.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de siete armas de fuego (rifles y escopetas) y diversos materiales de uso en la industria hidrocaburìfera, además una camioneta Toyota Hilux cabina simple que habría sido utilizada para el traslado de los elementos investigados.

No se registraron personas detenidas durante los operativos, en tanto que los propietarios de dos de las estancias allanadas se hicieron presentes en el lugar, fijaron domicilio legal a disposición del juzgado interviniente y fueron formalmente notificados de la medida judicial.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días, en el marco de las actuaciones orientadas a esclarecer posibles maniobras vinculadas al robo y circulación ilegal de materiales petroleros, se indica en el informe oficial.