Arde Las Heras por la detención de una dirigente sindical

Por expresas directivas del juez de Instrucción de Las Heras, Eduardo Quelín, la policía detuvo a la secretaria general de ATE de esa localidad, Marlene Gómez.

El procedimiento se realizó al promediar la tarde del miércoles cuando la dirigente protagonizaba una manifestación en el Hospital Distrital de Las Heras, junto con trabajadores afiliados al gremio, y fue trasladada esposada, junto con otro referente gremial, hasta los calabozos de la Comisaría Segunda.

El director del nosocomio había presentado una denuncia argumentando que un grupo de manifestantes habían ingresado por la mañana sin autorización a su despacho exigiendo ser recibidos y se negaron a retirarse, afectando además el “normal funcionamiento” hospitalario.

En consecuencia, el juez consideró que los principales activistas habían incurrido en un delito que establecido en el Artículo 194 del Código Penal que establece penas de 3 meses a 2 años a quienes entorpezcan, entre otras cosas, el normal funcionamiento de servicios públicos.

De esta manera, Quelín libró un oficio para que se procediera a la detención de la citada dirigente y de uno de sus acompañantes, cuyo nombre no trascendió.

FUERTES REACCIONES

El incidente se registró en medio de un paro general que dispusieron ATE y otros gremios de trabajadores estatales en toda la provincia, generándose fuertes críticas hacia el juez Quelín.

Además, en la mañana de este jueves, numerosos afiliados de ATE de diferentes localidades viajaron hacia Las Heras para exigir la inmediata liberación de los detenidos, al tiempo que el gremio decidió extender la medida de fuerza –fundamentada en reclamos salariales- por tiempo indeterminado.

“El accionar del juez Quelín viola la libertad sindical", señalaron voceros de ATE, al tiempo que se están sucediendo expresiones de repudio hacia el juez por parte de referentes de otros sindicatos, en tanto que se aguardaba un comunicado del Frente de Gremios Estatales.