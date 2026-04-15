Dictan nueva capacitación destinada a personal policial

Personal policial de diversas dependencias de la zona norte de Santa Cruz, participó el martes de otra jornada de capacitación en el auditorium de la comuna de Cañadón Seco.

La misma fue presencial y estuvo referida a Control de Documentación y Certificados de Inspección Sanitaria Oficial, siendo dictada por la médica veterinaria Rocio Judis, Jefa de Departamento Deseado del SENASA,

El temario incluyó el Plan Nacional de Control de la Sarna Ovina; Certificado de Inspección Sanitaria Oficial; Resolución 040-CAP/2026, de Consejo Agrario Provincial; y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimetaria.

Asistieron efectivos de la comisaria de Cañadón Seco y Koluel Kaike, del Puesto de Control Acceso Norte de Caleta Olivia; de las divisiones operativas camineras de Tres Cerros, Ramón Santos y de las Divisiones de Operaciones Rurales de Jaramillo y Caleta Olivia.

Durante la exposición también estuvieron presentes el titular de la Dirección General Regional Norte de la Policìa de Santa Cruz, comisario mayor José Britos ; el subdirector de esa misma unidad, comisario inspector Cristian Gutierrez; el jefe de Departamento de Unidades Operativas Camineras Zona Norte, comisario inspector Maximiliano Moreno y jefes de dependencias y personal subalterno.

En ese marco se dejó en claro todo lo que el personal actuante debe en cuenta a la hora de realizar un control sobre jaulas y/o todo tipo de transporte de animales sobre las rutas nacionales y provinciales.