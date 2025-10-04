Se miden este sábado desde las 16 en cancha de Ferro. El resto de la fecha irá el domingo.

Ameghino y Palazzo adelantan la segunda fecha del Zonal "A"

Florentino Ameghino se medirá con Próspero Palazzo en el partido que este sábado pondrá en marcha la segunda fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en cancha de Ferrocarril del Estado, dará comienzo a las 16 y como el resto de los encuentros del fin de semana, será sin público visitante.

El árbitro del partido será Maximiliano Selg, quien estará acompañado por Miguel Coñuecar y Pablo Postendorfert.

La fecha se completará el domingo -desde las 15- con Comisión de Actividades Infantiles-Huracán, Jorge Newbery-Deportivo Sarmiento, General Saavedra-Petroquímica, Tiro Federal-Laprida y Argentinos Diadema-Unión San Martín Azcuénaga.

……………….

Programa de la 2ª fecha

SABADO 4 (16:00 Primera)

-Florentino Ameghino vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Miguel Coñuecar y Pablo Postendorfert.

Cancha: Ferrocarril del Estado.

DOMINGO 5 (15:00 Primera)

-Tiro Federal vs Laprida.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Iván Peña y Pablo Postendorfert.

Cancha: Tiro.

-General Saavedra vs Petroquímica.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Blas Subelza y Miguel Coñuecar.

Cancha: General Saavedra.

-Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Cristian Raimilla y Gustavo Corbalán.

Cancha: Jorge Newbery.

-Argentinos Diadema vs USMA.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Gastón Cejas y Marcelo Cocca.

Cancha: Argentinos Diadema.

-CAI vs Huracán.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Víctor Velarde y Luis Marcial.

Cancha: Laprida.

Foto: Nlinco.