El chofer detuvo su marcha en Kilómetro 3 para alertar a la policía. Al agresor le secuestraron el cuchillo con el que amenazó a dos pasajeros.

Amenazó con un cuchillo a otros pasajeros de un colectivo

Un hombre de 31 años fue detenido el sábado, pasadas las 23.30, arriba de un colectivo, en la avenida Tehuelches del barrio Mosconi. Está imputado de haber amenazado a otros dos pasajeros con un arma blanca.

El micro de la empresa Patagonia Argentina circulaba por el sector comercial de la avenida Tehuelches cuando el chofer detuvo su marcha para alertar a una policía, que efectuaba un rondín, sobre lo que estaba ocurriendo arriba de la unidad de transporte público.

Personal de la Comisaría Mosconi redujo al atacante y le incautó un cuchillo de 22 centímetros. El detenido quedó alojado en la Comisaría de Km 3, a disposición de la Justicia Penal.