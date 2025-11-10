Amenazó y agredió a un menor en una escuela: deberá cumplir reglas de conducta

Silverio “Camel” Valenzuela obtuvo la suspensión de juicio a prueba tras ser imputado por daños y lesiones leves contra un adolescente en la Escuela 739 de Sarmiento. Durante un año deberá cumplir estrictas pautas de conducta y mantenerse alejado de la víctima.

La Justicia de Sarmiento resolvió otorgar la suspensión de juicio a prueba a Silverio “Camel” Valenzuela, de 38 años, imputado por los delitos de daño y lesiones leves. La medida fue autorizada por el juez Alejandro Rosales luego de que tanto la Fiscalía como la Defensa coincidieran en que el caso cumplía con los requisitos legales para este beneficio.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024 en el patio interno de la Escuela Provincial 739 “Beatriz Torres”. Según la denuncia, el 20 de ese mes Valenzuela ingresó al establecimiento y agredió físicamente a un adolescente que habría mantenido un conflicto con su hijo. Durante el ataque, también provocó daños en la bicicleta del menor, doblando la llanta delantera.

En la audiencia realizada el último viernes, la defensora pública presentó la propuesta de aplicar la suspensión de juicio a prueba a favor del imputado. A su vez, la abogada adjunta de la Asesoría de Familia aportó información sobre la situación familiar de la víctima, mientras que la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi manifestaron su acuerdo con la solicitud.

Tras evaluar los argumentos de todas las partes, el juez Rosales resolvió suspender el proceso penal por el plazo de un año. Durante ese período, Valenzuela deberá cumplir una serie de reglas de conducta: presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados, abstenerse de cometer nuevos delitos y mantener la prohibición de acercamiento a la víctima.

El magistrado advirtió que, en caso de incumplimiento, la suspensión será revocada y el proceso penal continuará su curso.