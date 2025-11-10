Ex chofer atacó remisería y golpeó a otro trabajador

Un individuo que había sido expulsado de una cooperativa de remises de Caleta Olivia, se presentó este lunes en la base operativa, rompió un vidrio y luego golpeó a otro chofer al que persiguió hasta una comisaría.

El violento y confuso suceso causó alarma en la comunidad y el agresor se lastimó la mano derecha perdiendo abundante sangre luego de romper el vidrio de la remiseria El Gorosito y uno de los espejos retrovisores del auto que conducía el joven que fue perseguido.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 10:30 y se extendieron por casi una hora, finalizando en la Comisaría Segunda, donde el personal de guardia detuvo al agresor y llamó a un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal para que le efectuaran curaciones.

Trascendió que se apellidaría Silvera, de aproximadamente 26 años, quien a principios de mayo de este año apuñaló a otro chofer durante una fiesta por el Día del Trabajador, por lo cual el resto de los asociados a la cooperativa con base de operaciones en la avenida Mitre, resolvió expulsarlo.

ROTURA

Sin embargo, el auto que pertenece a su familia, un Ford Ka, siguió operando para esa cooperativa con otros conductores, aunque Silvera igualmente lo utilizaba para los viajes rentados y fue el que guiaba durante los incidentes de este lunes.

Parte de estos hechos, sin dar nombres, fueron relatados a la prensa por el presidente de la cooperativa El Gorosito, José Silva, manifestando que a la hora indicada “el muchacho vino a agredir a nuestra cooperativa y rompió un vidrio cuando dos mujeres radio-operadoras estaban en el interior y cerrararonla puerta, sufriendo una crisis de nervios ya que intentaba ingresar a la fuerza”.

Tras ello rompió un espejo retrovisor de otro chofer con el cual se trenzó a golpes de puños. Este último alcanzó a arrancar su auto y dirigirse hacia a la Comisaría Segunda, distante unas diez cuadras, siendo seguido por Silvera en el Ford Ka de color rojo, hasta que finalmente fue reducido por el personal de esa dependencia.

Por otra parte, José Silva comentó que el agresor habría actuado bajo los efectos del alcohol y, presuntamente tratando de vengarse por haber sido expulsado, acudió a la remisería, violando una directiva de judicial de restricción que le impedía acercarse a ese lugar.

“Vamos a hacer las denuncias correspondientes porque esto ya es una situación muy complicada. Somos 25 familias que vivimos de esto y no podemos dejar que vuelva a pasar”, manifestó el presidente de la cooperativa.