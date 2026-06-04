Desde el jueves 4 de junio, se exhibe en estreno mundial la súper producción con la que el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia de He-MAN y los Amos del Universo a la gran pantalla, en una épica aventura de acción real.

Tras quince años de ausencia, la Espada del Poder vuelve a llamar al príncipe Adam, guiándolo de regreso a Eternia. El reino ha caído bajo el yugo de Skeletor, un tirano implacable que gobierna entre ruinas, miedo y magia oscura. Adam une fuerzas la guerrera Teela y el estratega Duncan, alias Man-At-Arms. Juntos emprenden una peligrosa travesía por territorios devastados, criaturas legendarias y antiguos secretos que revelan el verdadero origen del poder de la espada. Y Adam deberá aceptar plenamente su destino y transformarse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, el héroe que Eternia necesita.

El estreno de “Amos del Universo” trae de regreso de He-Man, una figura emblemática de la cultura pop que, tras casi cuatro décadas sin presencia en el cine, llega a nuevas audiencias y a los seguidores originales. Para las generaciones que crecieron con la serie, la noticia ha generado una fuerte expectativa de reencontrarse con los personajes que formaron parte de su infancia. La elección de actores jóvenes y reconocidos como Nicholas Galitzine y Camila Mendes, junto con figuras como Idris Elba y Jared Leto, refleja la intención de renovar la franquicia para el público actual sin sacrificar los elementos que la hicieron popular. Una producción que ha enfrentado obstáculos y cambios por más de una década, lo que subraya la complejidad de adaptar clásicos a los estándares contemporáneos, de una manera que pueda satisfacer tanto a los fans nostálgicos como a una audiencia más diversa y exigente.

La franquicia “Masters of the Universe” inició como una línea de figuras de acción que rápidamente se transformó en una serie animada exitosa, generando una comunidad global de seguidores. Esta nueva película surge de un proyecto que, desde 2010, pasó por varios estudios, directores y reescrituras de guion, hasta consolidarse finalmente en Amazon MGM hacia finales de 2023. Travis Knight asumió la dirección y Chris Butler estuvo a cargo del guion, a partir de una historia que desarrolló junto con los hermanos Adam y Aaron Nee, Alex Litvak y Michael Finch. El rodaje comenzó en Londres en enero de 2025, con el respaldo de Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Films y Escape Artists.

Este film llega en el momento adecuado, apoyándose en el renovado interés por la franquicia que empezó con el éxito de las dos series animadas producidas por Kevin Smith, “Amos del Universo: Revelación” y “Amos del Universo: Revolución”, las cuales batieron récords de reproducciones en Netflix. Estos shows presentaron una versión moderna de la historia original de los años 80, sirviendo como base para el resurgimiento de He-Man en los medios. En cuanto al tono de la película, Nicholas Galitzine, quien interpreta a He-Man, ha señalado que esta nueva versión es muy diferente de aquella serie, que tenía un enfoque más exagerado y liviano.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 04 de junio):

18:00 Hs. AMOS DEL UNIVERSO (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 05 y mar 09 de junio):

19:00 Hs. AMOS DEL UNIVERSO (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 06, lun 08 y mie 10 de junio):

19:00 Hs. AMOS DEL UNIVERSO (2D doblada)