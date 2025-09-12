Amplían la oferta aérea en Comodoro

El municipio, a través del Ente Comodoro Turismo, sigue fortaleciendo el compromiso de seguir posicionando a Comodoro Rivadavia como un destino atractivo en la Patagonia. Con mayores oportunidades de conectividad para llegar a la ciudad, se busca fomentar el desarrollo económico local, aprovechando el potencial turístico para ofrecer experiencias únicas a los visitantes.

Al respecto, el presidente del Ente Comodoro Turismo y secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría, señaló: “cada nueva frecuencia aérea que se incorpora a Comodoro significa más oportunidades de desarrollo, tanto para el sector turístico como para las distintas actividades económicas que nos caracterizan. La conectividad no solo facilita la llegada de visitantes, sino que también fortalece la integración regional y abre la posibilidad de generar nuevas inversiones en nuestra ciudad”.

En ese sentido, Barría destacó: “desde el Municipio trabajamos de manera permanente para posicionar a Comodoro como un destino estratégico en la Patagonia. Esta ampliación de la oferta acompaña nuestra visión de una ciudad moderna, dinámica y abierta, donde el turismo y la conectividad se convierten en motores de crecimiento económico”.

Por su parte, el gerente comercial de JetSMART en Argentina, Federico Petazzi destacó: “Comodoro Rivadavia es un destino estratégico para la industria energética y para el desarrollo de nuevos negocios que impulsan la economía de la región y del país. Nuestro compromiso es acompañar ese potencial con más y mejor conectividad, incrementando frecuencias y optimizando las conexiones nacionales y regionales”.