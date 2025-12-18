Desde el viernes 26 de diciembre se exhibe la comedia de acción y aventuras con Jack Black, Paul Rudd y Thandie Newton que constituye la sexta entrega de la serie de películas “Anaconda”, siendo además una reinvención del film original que Luis Llosa dirigió en 1997.

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el “clásico cinematográfico” “Anaconda”. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que los mate?

La historia de “Anaconda” empieza en 1997. Un equipo de documentalistas se embarca en un viaje por el Amazonas, guiados por un personaje misterioso interpretado por John Voight. Es entonces cuando una gigantesca serpiente amenaza no sólo el proyecto, sino las vidas de todos. La cinta original, con un elenco que incluía a Jennifer Lopez y Owen Wilson, se convirtió en un referente de las monsters movies. Ahora, casi tres décadas después, los personajes interpretados por Black y Rudd buscan homenajear y parodiar ese clásico. Tom Gormican, conocido por sus proyectos cómicos, reinventa la franquicia otorgándole un tono humorístico. “Teníamos claro que queríamos hacer algo diferente”, dice. “El enfoque fue emular la esencia y el miedo de la película de 1997, pero rodeándolos de momentos ridículos e inesperados”.

La reunión de talentos para la película ha sido meticulosa. Junto a las figuras carismáticas de Jack Black y Paul Rudd, se une un grupo diverso, compuesto por nombres como Thandiwe Newton y Selton Mello. Este reparto, respaldado por Sony Pictures, busca aportar una dinámica fresca e interesante, combinando caras conocidas con nuevas incorporaciones al universo de “Anaconda”. Por otra parte, el rodaje se alejó de las locaciones brasileñas originales. Para esta entrega, la producción optó por escenarios en Australia. Un cambio significativo, pero que recrea el clima de tensión y aventura del Amazonas original.

Lo que empieza como una comedia sobre amigos persiguiendo recuerdos nostálgicos, deriva rápidamente en una situación aterradora. La fantasía de ambos se rompe cuando una anaconda real aparece en el set improvisado, transformando la filmación en una lucha por sobrevivir. El film apuesta por una mezcla de humor negro y terror, en la que el peligro es tan tangible como los problemas internos de los protagonistas. Según Gormican, mantener el tono lúdico sin caer en la parodia ha sido fundamental en este proyecto. Paul Rudd ha expresado su entusiasmo por haber revivido esta historia: “Queríamos traer algo nuevo, sin olvidar lo que amamos del original”. Jack Black por su parte, asegura: “A veces las anacondas más peligrosas están dentro de nuestra propia mente”. Una frase que encapsula el espíritu de esta nueva versión.

Título original: Anaconda

Género: Comedia, aventura

Origen: USA

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 30 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Dirección: Tom Gormican

Guión: Tom Gormican y Kevin Etten badsados en ‹‹Anaconda››, de Luis Llosa, Hans Bauer y Jim Cash

Producción: Brad Fuller, Andrew Form

Música: James Newton Howard

Fotografía: Flavio Martínez Labiano

Montaje: Joel Negron

Reparto:

Jack Black (Doug McCallister), Paul Rudd (Ronald Griffen ‹‹Griff›› Jr.), Selton Mello (Santiago Braga), Daniela Melchior (Ana Almeida), Thandie Newton (Claire Simons), Steve Zahn (Kenny Trent), Ione Skye (Malie McCallister)