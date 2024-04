Ángel de Brito contó quién fue la modelo más "educada"

Ángel de Brito es uno de los periodistas más reconocidos de los que se dedican al mundo del espectáculo y la farándula. es que el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) lleva muchos años en el medio, conoce a los protagonistas y a las fuentes, y tiene información de la mejor siempre.

Tras la salida de Jorge Rial de Intrusos del Espectáculo, De Brito quedó como el número 1 de los chimentos y cada cosa que cuenta rápidamente genera un vendal noticioso. En este caso, el conductor se expresó acerca de la época del final de los ’90 y comienzos de los ’00, donde recordó el momento de las Top Models argentinas y reveló quién era la más humilde de las que ganaron fama nacional en aquellos años.

Todo surgió a raíz de una nueva controversia que involucró a Nicole Neumann. La rubia tuvo un 2023 complicado y estuvo en el centro de la polémica. Todo comenzó cuando su hija Indiana Cubero decidió mudarse definitivamente a la casa de su papá.

Luego quedó embarazada y a pesar de estar en su sexto mes de gestación, no consigue la paz. Ante esto, Ángel de Brito recordó cómo fueron los inicios de Nicole Neumann y qué pedidos tenían las modelos en ese entonces.

Recientemente la modelo contó a Infobae sobre su madre: “Cuando quise separarme de esta situación laboral y disponer de la plata que ganaba, ya sea para ahorrar o gastar en lo que quisiera, a mamá no le gustó nada”.

Luego de años reapareció Claudia Neumann, su mamá. La mujer habló con socios del espectáculo y soltó: "¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y es una desagradecida”.

Luego de esta feroz disputa, Ángel de Brito reveló cuál era el sueldo de Nicole Neumann en ese entonces: “Acá me pasan los sueldos de esa época. No sé si puedo contar quién me los pasa, pero me dice que Nicole y todas las más top cobraban entre 1000 y 1500 dólares el desfile si era en CABA y 3000, es decir el doble, si era en el interior del país”.

“Cuando iban, por ejemplo, a desfilar en el programa de Mirtha lo cobraban 100 dólares. Valeria Mazza fue la primera en tener un camarín sola y después todas querían eso", detalló.

“Dolores Barreiro y muchas más pedían estar en un camarín solas. Pampita no pedía camarín privado, Valeria sí”, cerró el conductor.