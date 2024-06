Ángel Cappa sobre Javier Milei: "Es una réplica berreta de Mussolini"

Uno de los personajes de gran trayectoria en el fútbol argentino, hoy alejado de sus días como entrenador, que nunca tuvo problemas en dar su opinión es Ángel Cappa. De esta manera, fiel a su estilo luego de los incidentes ocurridos en el Congreso cuando en el Senado se votaba la Ley Bases, el ex entrenador de River crítico severamente el gobierno de Javier Milei.

“Es una intimidación, es una intención del gobierno para que la gente no proteste. Es decir, es un desprecio a la Constitución y a la democracia”, argumentó Cappa luego de la detención y represión policial que tuvo lugar la semana pasada.

En esa misma línea, en diálogo con Radio 10 el nacido en Bahía Blanca agregó: “A estos tipos les molesta que la gente opine, a los dictadores no les gusta, porque para mí hoy Argentina es una dictadura civil, y eso les molesta”.

Dichas declaraciones nacieron a raíz de que en el programa conducido por Pablo Ladaga hiciera alusión a que Myryam Bregman anunciara que tanto Cappa como Fernando Signorini firmarán la solicitada para la liberación de los detenidos en el marco de las protestas en el Congreso.

Fue así que el DT de Huracán afirmó eso y argumentó que la gente tiene derecho a expresarse sin tener inconvenientes. “Es tremendo lo que está ocurriendo en Argentina, pero por suerte el pueblo argentino tiene una larga historia de lucha ante los abusos y yo tengo confianza en eso, de que se organizará para seguir peleando por sus derechos”, comentó.

Luego, trasladando las posturas políticas en el mundo del fútbol, Cappa no ocultó su sorpresa al escuchar algunas opiniones por parte de grandes figuras: “Los jugadores saben que si opinan en contra de los que gobiernan van a tener un problema. Por que los que opinan a favor de la derecha no quieren ningún problema. Opinó Batistuta, Tevez, Agüero y Abbondanzieri apoyando a Milei, nada menos que a Milei, que es muy difícil”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1802769282796843242&partner=&hide_thread=false "Cappa":

Por sus declaraciones en Radio 10 pic.twitter.com/xMuMr1ItjT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 17, 2024

Reafirmando que esa postura no tiene sentido para él, Cappa añadió: “Es jodido apoyar a Milei que es una réplica berreta de Mussolini. Hay que hacerlo, me parece que tienen derecho y nadie les dice nada. Ahora si llegan a opinar en contra ahí se les crea un problema”.

Por otro lado, ante la consulta de las consecuencias que le trajo dar su parecer sobre diferentes temáticas, ahora en contra del gobierno de Milei, el ex técnico de Racing fue contundente asegurando que nunca se cayó a la hora de opinar. “Yo creo que no, no me detuve a pensar en eso. Una vez en el Real Madrid tuve la sugerencia de los dirigentes de que no hable porque yo representaba al club y yo les dije que yo me representó a mí solo. Voy a seguir hablando todo lo que se me ocurra”.

Por último, Cappa se refirió a las declaraciones de Kylian M’bappé quien llamó a que el pueblo francés vote para frenar el avance de la ultraderecha: “Tiene una clarísima relación con Macron y entonces le dice a los jóvenes que tienen que votar porque el asunto es complicado”.

Haciendo referencia a que el flamante delantero del Real Madrid tiene una gran repercusión cada vez que habla, Cappa agregó: “Habla de los dos extremos cuando hay uno solo, por eso no estoy de acuerdo. Lo que si estoy de acuerdo que puede opinar lo que se le de la gana”.

Fuente: Perfil