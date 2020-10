La AFA no lo menciona en su último boletín, aunque extraoficialmente trascendió que el 29 de noviembre retornaría el certamen donde participan tres clubes de Comodoro Rivadavia.

Anuncian la vuelta del Regional pero todavía no hay certezas

Tras la reunión con autoridades del Gobierno nacional, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, acompañado por el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, confirmó el último miércoles el regreso de los campeonatos.

Más allá de que en el último boletín no figura el Torneo Regional Federal Amateur, se anunció de manera extraoficial que ese certamen, donde intervienen los clubes comodorenses Comisión de Actividades Infantiles, Huracán y Jorge Newbery, volvería el 29 de noviembre.

En la página oficial de la AFA se menciona a los siguientes torneos con sus respectivas fechas de regreso: Liga Profesional (30 de octubre), Primera Nacional (7 de noviembre), Primera B (21 de noviembre), Primera C (21 de noviembre), Federal A (21 de noviembre), Femenino Copa YPF (21 de noviembre) y Primera D (6 de diciembre).

Sin embargo, desde el sitio “Ascenso del Interior” adelantaron: “Estamos en condiciones de adelantar que el Torneo Regional Federal Amateur retornaría el 29 de Noviembre”. Hasta el momento no hay mayores detalles, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan novedades al respecto.

En el caso que se confirme la vuelta del Regional para la fecha que trascendió, a partir de hoy les quedan a los equipos 45 días exactos para empezar a ponerse a punto.

De todas maneras, en la mayoría de las ciudades los planteles no han podido entrenar por las restricciones impulsadas por la pandemia, y en Comodoro Rivadavia en particular, la situación epidemiológica no es muy alentadora como para ilusionarse con que la actividad arrancará en lo inmediato.

A todo esto, el Consejo Federal ya había prohibido los entrenamientos para los equipos que participan del Regional Amateur y luego no volvió a expedirse sobre el tema.

Por lo tanto, semanas atrás, un gran número de clubes enviaron una nota al Consejo Federal solicitando una urgente resolución sobre la continuidad o no del torneo, y además solicitaron la autorización para volver a entrenar. Ahora, cada municipio deberá tomar la posta y definir una fecha para el regreso a las prácticas.