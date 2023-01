"Argentina, 1985": nominada al Oscar como mejor película extranjera

Tras siete años de ausencia, la Argentina volverá a ser parte de una entrega de premios Oscars, al confirmarse que el filme Argentina, 1985 competirá en la categoría de mejor película extranjera.

De esta forma, la película dirigida por Santiago Mitre suma una nueva presencia en una competencia internacional, haciendo de ésta una de las películas más reconocidas de los últimos tiempos.

Luego de que todos los países presentaran a sus candidatas, la Academia de Hollywood debió realizar la primera preselección, para lo que todas las cintas se presentaron en su idioma original con subtítulos en inglés para que el jurado pueda verlas y votar.

Luego de haber visto los films, el comité del Premio seleccionó a través de una votación secreta a los posibles candidatos, que fueron anunciados unas semanas antes.

Los miembros de la Academia realizaron un último filtro y así finalmente se eligieron a las cinco películas candidatas oficiales que competirán por la estatuilla a Mejor Película Extranjera.

Este anuncio se realizó este martes, con el de todas las nominaciones a los Oscar. Así las cosas, la película argentina competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

Fuente: Infobae