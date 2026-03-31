Ahora citaron a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento

Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, que participó de las operaciones del inmueble de la calle Miró y también de la casa del country de Indio Cua.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito que hizo el año pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -siempre según quedó asentado en los registros oficiales- le hicieron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el propio departamento que supo pertenecer al jugador de fútbol de Lanús y la Selección Argentina, Hugo Morales.

El fiscal Pollicita -que tiene delegada la investigación por disposición del juez Ariel Lijo- ya le pidió toda la documentación a la escribana. Antes de tomarle declaración (la citó para después de Semana Santa) quiere hacerse de los documentos disponibles en los registros de la propiedad.

Por el momento, no planea citar a las mujeres que le prestaron el dinero a Adorni para que les comprara el departamento, dijeron fuentes vinculadas con la investigación. Todo indica que el fiscal quiere tener primero los elementos necesarios para saber si deben presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.

Fuente: La Nación